«Металлург» — «Локомотив». Прогноз: Ландер и Да Коста нагрузят Кошечкина

3 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске встретится с «Локомотивом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «лис» в основное время можно с коэффициентом 2.28.

Анализ матча «Металлург» — «Локомотив» (03.10.2019)

Очная встреча главных разочарований первого месяца регулярного чемпионата КХЛ, которые уже успели сменить главных тренеров. «Магнитка» уволила Йозефа Яндача аж после трёх матчей, один из которых закончился победой. Поражения случились от «Витязя»(0:2) и СКА (1:3), эти клубы сейчас уверенно находятся в топ-3 Запада.



С тех пор прошло уже четыре недели, а никаких подвижек не видно. В девяти последующих встречах набраны жалкие четыре очка при одной-единственной победе, да и та получилась хлипкой и нервной: начали с 4:0, но в итоге едва не позволили «Спартаку» вырвать овертайм (4:3).



Результат немного предсказуем: команда опустилась на последнее место в лиге, набрав по шесть очков на пару с рижским «Динамо». При этом ММг, в отличие от, допустим, «Амура», не может жаловаться на невезение. Положение в турнирной таблице как раз то, на которое наиграли. Сергей Мозякин не молодеет, а Илья Воробьёв показывает себя разве что на пресс-конференциях.



«Локомотив» выставил на мороз Крэйга Мактавиша после разгромного поражения от «Йокерита» (1:4) на своём льду. С тех пор сыграны три поединка. Результаты, прямо скажем, так себе. На эмоциях удалось разнести несчастных рижан (4:0), но дальше последовало поражение от «Трактора» при очень унылом качестве хоккея (1:2) и разгром от «Автомобилиста» (1:4).

Несмотря на печальный исход, в Екатеринбурге «железнодорожники» смотрелись достойно. Вплоть до 46-й минуты счёт был 1:2, а дальше Найджел Доус забил в большинстве. Гости действовали активно и перебросали уральцев в полтора раза (42-29). Большая часть из этих попыток не несла в себе особой угрозы, однако несколько отличных спасений Якубу Коваржу пришлось совершить.

Пожалуй, на данный момент ярославцы выглядят поинтереснее. Основной козырь «Металлурга» — график. У них имелся лишний день отдыха, а «Локо» проведёт третий выездной матч за пять суток. В остальном «лисы» со своей привычкой выдавать не более 20-30 минут внятной игры за раз смотрятся ничуть не лучше оппонента.



Пожалуй, проверим П2 с учётом ОТ за 2.13. ММг в девяти матчах при Воробьёве лишь однажды забросил более двух шайб. Второй вариант – П2 по броскам в створ за 2.03. Во всех трёх встречах после ухода Мактавиша «железнодорожники» соперника перебрасывали.

Ставки на матч «Металлург» — «Локомотив»

Пожалуй, на данный момент ярославцы выглядят поинтереснее. «Лисы» со своей привычкой выдавать не более 20-30 минут внятной игры за раз смотрятся ничуть не лучше оппонента. Проверим П2 с учётом ОТ за 2.13. ММг в девяти матчах при Воробьёве лишь однажды забросил более двух шайб.



Ставка №1: итоговая победа «Локомотива» за 2.13.



Ставка №2: победа «Локомотива» по броскам в створ за 2.13.