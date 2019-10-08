«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон». Прогноз: Варламов остановит Макдэвида

9 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на стадионе «Барклейс-центр» в Нью-Йорке встретится с «Эдмонтон Ойлерз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «островитян» в основное время можно с коэффициентом 2.10.
Анализ матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз» (09.10.2019)
Система Барри Тротца работает: в двух стартовых матчах регулярного чемпионата пропущено всего три шайбы. По меркам современной лиги результат отличный. Правда, это не помогло команде набрать максимально возможное количество очков, но и одна победа в двух стартовых играх с непростыми соперниками – достойный показатель.
Всему виной «Вашингтон», сумевший огорчить своего бывшего тренера. Встреча выдалась абсолютно равной, а её исход решили спецбригады (победный гол случился в большинстве) и несколько классных спасений Ильи Самсонова. «Столичные» выиграли в основное время со счётом 2:1.
«Айлендерс» отыгрались сутки спустя на крепком «Виннипеге» (4:1). У канадского клуба полный порядок с линией нападения, вот только Лайне с партнёрами постоянно вязли при входе в чужую зону, а Семён Варламов тащил всё необходимое. «Джетс» нанесли 36 бросков, однако почти все они совершались с плохих позиций.
О Робине Ленере в Нью-Йорке уже не вспоминают. Пока Варламов полностью оправдывает статус одного из лучших голкиперов НХЛ по нейтрализации простых бросков. Щелчки от бортов и синей линии он берёт, а перекрыть вратарю обзор или сыграть на добивании защита «островитян» позволяет редко.
Следующим соперником станет «Эдмонтон», начавший регулярку с двух побед кряду (наверняка на багаже Антона Бурдасова). Несмотря на стопроцентный результат, переоценивать это достижение не стоит по двум причинам. Прежде всего уровень оппозиции. «Нефтяники» на своём льду с горем пополам одолели «Ванкувер» (3:2) и «Лос-Анджелес» (6:5).
Второй момент – большое количество брака и слабые действия обороны. В обоих случаях «Ойлерз» уступали в счёте и вырывали победы на тоненького в последние 5-7 минут, проигрывая по количеству бросков (22:33 и 31:32). Будь нападающие «Кэнакс» и «Кингз» более мастеровиты и расторопны, результат получился бы иным.
С «Айлендерс» повторить трюк будет сложнее, ведь они классно играют по счёту. Если «Эдмонтон» пропустит первым, начнутся проблемы. Потому возьмём итоговую П1 за 1.65: «нефтяники» и так забрали две равные игры, теперь противник посильнее, а бесконечно везти не может.
Ставки на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз»
«Нефтяники» на своём льду с горем пополам одолели «Ванкувер» (3:2) и «Лос-Анджелес» (6:5), в обоих случаях уступали в счёте и вырывали победы на тоненького в последние 5-7 минут. С «Айлендерс» повторить трюк будет сложнее, ведь они классно играют по счёту. Возьмём П1 за 1.65.
Ставка: итоговая победа «Айлендерс» за 1.65.
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