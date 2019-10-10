В матче Россия – Шотландия можно проверить коэффициент 501.0

10 октября на стадионе «Лужники» в Москве в матче седьмого тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России примет национальную команду Шотландии. Встреча начнётся в 21:45 по мск. Эксперты не сомневаются в победе коллектива Станислава Черчесова. Поставить на Дзюбу и компанию в букмекерских конторах можно за 1.5. Виктория «тартановой армии» оценивается аналитиками коэффициентом 7.9. Тотал больше 2,5 доступен за 2.36.

Мы уже дали прогноз по основным линиям встречи, с которым можно ознакомиться по ссылке ниже. Тем не менее для огромного количества людей ставки представляют собой не постоянный досуг, а скорее выступают в роли своеобразного развлечения. Матчи сборной России притягивают к телевизионным экранам не только продвинутых любителей спорта, но и тех, кто смотрит футбол не больше пяти раз в году.

Россия – Шотландия. Прогноз: машину Черчесова не остановить Дзюба поздравит Путина разносом британцев на поле легендарных «Лужников».

Чаще всего новички в сфере спортивного беттинга не желают рисковать большими деньгами, предпочитая заключать пари на минимальные суммы. Чем скромнее ставка, тем меньше выигрыш, но работает данное правило далеко не всегда. Ключевое значение на потенциальную прибыль оказывает коэффициент, зависящий от аналитиков букмекерских контор.

Среди классических вариантов, выставляемых на ту или иную встречу, самый высокий коэффициент традиционно представлен при выборе точного счёта. В футбольных матчах в среднем забивается не больше четырёх голов, поэтому шанс угадать конкретный результат вполне приличный.

Букмекеры не стоят на месте в своих предложениях и к статусным поединкам готовят экспресс-исходы. В данных пари рассматривается либо объединение нескольких ставок, либо редкие и непредсказуемые события. На длинной дистанции подобные варианты практически наверняка гарантируют убыток, но в отдельно взятом случае есть возможность сорвать куш.

Рассмотрим пять любопытных предложений экспертов, способных привнести в просмотр матча дополнительную интригу и порадовать любителей ставок высокими коэффициентами от 10.0.

— Артём Дзюба, Денис Черышев или Александр Головин забьёт до наступления 11-й минуты за 10.0.

— Шотландия получит первую жёлтую и выиграет с форой «-2,5» по предупреждениям, Россия победит в матче за 10.0.

— Россия выиграет всухую, Дзюба и Черышев забьют за 19.0.

— Россия забьёт в обоих таймах и подаст не менее 4 угловых в каждом тайме за 20.0.

— Россия исполнит 2 первых угловых, 2 первых штрафных и 2 первых аута за 21.0.

Наиболее перспективно на бумаге выглядит вариант с ранним голом от одного из тройки Дзюба – Черышев – Головин. Место Артёма в составе не подлежит сомнениям, Денис и Александр выступают в серьёзных европейских клубах и входят в число проверенных бойцов. Станислав Черчесов в важнейших матчах в основном делает выбор в пользу тех, кто уже многое доказал в играх за национальную команду.

Черышев в конце сентября забил за «Валенсию» и стал снова получать игровую практику. Головин недавно схватил удаление, но и про два мяча в ворота «Ниццы» не стоит забывает. Дзюба сейчас в прекрасной форме. У Артёма великолепная мотивация и полный порядок с физикой.

«Лужники» заставят сборную России идти вперёд с первых же мгновений, поэтому зрители с высокой вероятностью увидят стартовый штурм от команды Станислава Черчесова. Если кому-то и суждено отличиться до наступления 11-й минуты, то наибольшие шансы именно у представителей упомянутой тройки.

Другие указанные выше пари также могут оказаться успешными, однако для прибыли необходима немалая доля везения. Для самых везучих у букмекеров есть совсем дикие предложения для ставок с аномально высокими коэффициентами. Мы выделим пару безумных вариантов для поиска путешественника во времени, обладающего альманахом с результатом спортивных матчей.

— Обе команды не реализуют пенальти за 276.0.

— Россия забьёт хотя бы 2 гола в обеих 45-минутках и подаст не менее 3 угловых в каждом из таймов, Шотландия получит от 2 жёлтых карточек в каждом тайме за 501.0.

Разумеется, вероятность захода по хотя бы одному из двух представленных вариантов не превышает 1%, но ради солидной прибыли и более интересного просмотра матча почему бы и нет.

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