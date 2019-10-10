«Торпедо» — «Салават Юлаев». Прогноз: Жафяров и Умарк сыграют на публику

11 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде встретится с «Салаватом Юлаевым». Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче: поставить на победу обеих команд в основное время можно с коэффициентом 2.46.

Анализ матча «Торпедо» — «Салават Юлаев» (11.10.2019)

Редчайший случай по меркам КХЛ — букмекеры дружно выставляют абсолютно одинаковые коэффициенты на оба клуба. И это вполне логично. В том смысле, что соперники абсолютно стоят друг друга. Центральная по статусу битва дня однозначно состоится в Казани, где «Ак Барс» примет ЦСКА. Но никто не удивится, если лихо закрученный сюжет с бодрым хоккеем случится именно в Нижнем Новгороде.

У «Салавата», разумеется, выше бюджет и планка амбиций, да и лидеры, строго говоря, посильнее. Всё же мастеров уровня Умарка и Ларсена у «Торпедо» нет. Зато нынешним нижегородцам сам чёрт не брат. По крайней мере на своём льду. Они могут проигрывать и терять очки, но никогда не опускают руки и не переходят в режим экономии энергии.

Результат — несколько эпичных камбэков. Некоторые из них, как с «Йокеритом», удалось довести до победного конца. Некоторые, как с «Сочи», нет. Тем не менее подопечные Дэвида Немировски сочетают симпатичный стиль и стремление входить в чужую зону через пас с полнейшей непредсказуемостью. Даже при разнице в две-три шайбы нет никакой гарантии, что игра не перевернётся за пару минут.

У обеих команд свои проблемы разной степени сложности. Нижегородцы много пропускают и имеют склонность привозить голы на ровном месте, чаще всего — в самый неподходящий момент. Уфимцы полностью зависимы от первого звена и настроения Умарка с Ларсеном. Остальные тройки стабильно выпадают, хотя тренерский штаб несколько раз пытался перекраивать сочетания. Двигал Никиту Сошникова, увеличивал время молодых хоккеистов — воз и ныне там.

За последние 120 минут «СЮ» забросил ровно одну шайбу. По ощущениям, лидеры наелись после пяти недель в режиме высокой нагрузки и взяли паузу. Включиться на полные обороты и выдать ровную игру получается всё реже, а эпизодических всплесков уже не хватает. С «Металлургом» (0:3) полноценных голевых моментов практически не было, а с «Барысом» (1:2) шло по нарастающей.

Первый период получился откровенно слабым, во втором хозяева завладели инициативой и даже сравняли счёт, а в третьем вовсю висели на воротах «барсов», но пропустили быструю атаку в меньшинстве. И не смогли во второй раз пробить Эдди Паскуале, который действительно был очень хорош.

Ставить против «Торпедо» в Нижнем Новгороде крайне тяжело, у них семь побед в восьми домашних поединках. А единственное поражение от ЦСКА, даром что разгромное (0:3), получилось несправедливым. Подопечные Дэвида Немировски смотрелись даже лучше действующего обладателя Кубка Гагарина, но не могли завершить эпизоды, да ещё и фактически сами забивали в свои ворота.

В то же время «Салават» последние неудачи явно задели за живое. С «Барысом» он определённо наиграл минимум на две-три шайбы, но не повезло. Всё это обещает нам яркую и непредсказуемую игру, в которой многое будет зависеть от деталей, будь то спецбригады или действия вратарей. В принципе, можно проверить лобовую ничью за 4.20.

«Торпедо» кого угодно втянет в свой любимый залихватский хоккей, а разозлённые уфимцы наверняка будут выглядеть бодрее, чем в дебюте предыдущего матча. Брать ТБ 4,5 шайбы за 1.57 и гол в каждом периоде за 1.69 не хочется из-за скромных коэффициентов, но есть вариант поинтереснее.

Обе команды особенно результативны во втором периоде. У уфимцев на этом отрезке 14 забитых и 13 пропущенных голов, у нижегородцев цифры ещё серьёзнее (20:18). При этом «обе забьют во втором периоде» идёт за 2.60. Ставка, конечно, крайне рискованная, но определённые предпосылки имеются. Скучать в Нижнем точно не придётся.

Ставки на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев»

Ставить против «Торпедо» в Нижнем Новгороде очень тяжело, у них семь побед в восьми домашних поединках. В то же время «Салават» последние неудачи явно задели за живое. С «Барысом» он определённо наиграл минимум на две-три шайбы, но не повезло. Всё это обещает нам яркую и непредсказуемую игру. В принципе, можно проверить лобовую ничью за 4.20.

Ставка №1: ничья за 4.20

Ставка №2: обе забьют во втором периоде за 2.60.