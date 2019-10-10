Исландия – Франция. Прогноз: статистика — наше всё

11 октября на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике в матче седьмого тура группы Н квалификации Евро-2020 сборная Исландии примет национальную команду Франции. Поединок начнётся в 21:45 мск. Согласно котировкам экспертов, больше шансов на успех у трёхцветных. Поставить на Гризманна и компанию можно за 1.48. Победа «викингов» доступна в букмекерских конторах за коэффициент 7.7.

Прогноз матча Исландия — Франция (11.10.2019)

Действующие чемпионы мира и финалисты прошлого Евро французы близки к отбору на ближайший крупный турнир, но выход в следующую стадию для «трёхцветных» ещё не гарантирован. Команда Дидье Дешама делит с Турцией первое место по итогам шести туров, но лишь на три очка от дуэта лидеров отстаёт упрямая Исландия.



Поединок в Рейкьявике ответит на многие вопросы относительно группы Н. Французы выпадут из топ-2 только при совсем невероятных раскладах, а вот для «викингов» ближайшая встреча приобретает ключевое значение. В теории, Исландия может рассчитывать на осечки Турции, однако янычары в нынешнем отборочном цикле не намерены щедро раздавать подарки конкурентами.



Исландия на текущий момент дважды потеряла очки при четырёх победах. Если гостевое поражение от Франции трагедией не назвать, то неудача в матче с Албанией сильно бьёт по амбициям «викингов». В предстоящем сражении букмекеры отдают предпочтение «трёхцветным», однако эксперты испытывают сдержанный оптимизм в отношении гостей.



Победа коллектива Дидье Дешама идёт за 1.48. В теории, неплохо выглядит фора «-1» на Францию за 1.82, но нельзя сбрасывать со счетов боевой настрой исландцев на своём поле. На наш взгляд, уместнее проверить общий тотал больше 2,5 за 1.97. У «трёхцветных» огромное количество мастеров именно в атакующей группе, а «викинги» способны запихнуть мяч в сетку чужих ворот даже после простого аута.



Статистика полностью на нашей стороны. В квалификации Евро-2020 в четырёх из шести матчах с участием Исландии забивалось не менее трёх голов. У французов на аналогичном отрезке случился только один низовой поединок. «Викинги» не станут выставлять трусливый автобус при поддержке своих фанатов, а укомплектованные суперзвёздами «трёхцветные» на одном лишь мастерстве готовы растерзать любую оборону.



История личных встреч также намекает на верховой исход матча. В четырёх последних очных дуэлях между Францией и Исландией зафиксированы следующие результаты: 3:2, 5:2, 2:2 и 4:0. Во всех случаях выбранный нами вариант проходил с запасом.

Наверняка ближе к старту поединка коэффициент на тотал больше 2,5 просядет, так как указанная ставка – самая популярная в букмекерских конторах, когда речь заходит о количестве голов. Так что если этот вариант вам нравится, надо торопиться.

Ставка на матч Исландия — Франция

В квалификации Евро-2020 в четырёх из шести матчах с участием Исландии забивалось не менее трёх голов. У французов на аналогичном отрезке случился только один низовой поединок.



История личных встреч также намекает на верховой исход матча. В четырёх последних очных дуэлях между «трёхцветными» и «викингами» зафиксированы следующие результаты: 3:2, 5:2, 2:2 и 4:0. За коэффициент 1.97 мы проверим тотал больше 2,5.



Ставка: тотал больше 2,5 за 1.97



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