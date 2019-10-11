«Динамо» — «Автомобилист». Прогноз: Доус и Дацюк продлят неудачи Крикунова

12 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо М» на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве встретится с «Автомобилистом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу уральцев в основное время можно с коэффициентом 2.40.

Анализ матча «Динамо М» — «Автомобилист» (12.10.2019)

“Автомобилист” переживает непростой период. Вслед за уже вошедшей в привычку победной серией на старте регулярного чемпионата результаты обрушились. В восьми последних матчах одержаны лишь две победы. Команда сползла на третье место в Восточной конференции и рискует оказаться ещё ниже, поскольку конкуренты имеют по 1-2 игры в запасе.



Основные проблемы связаны с атакой, которая выглядит грузно и даже предсказуемо. Лишь в двух из восьми предыдущих поединков удалось забросить больше двух шайб — 3:0 с “Трактором” (последняя — в пустые ворота) и 4:1 с “Локомотивом”. Для претендента на финал Кубка Гагарина это, конечно, никуда не годится.



Похоже, на уральцах сказался уход Николая Заварухина, который в межсезонье покинул тренерский штаб и возглавил “Сибирь”. Возвращение Павла Дацюка на данный момент выходит скомканным, стабильность в игре пропала, а практически вся острота исходит от трёх-четырёх хоккеистов. Прежде такого не было, но теперь “Автомобилист” время от времени сильно напоминает “Салават Юлаев”.



Поводов для оптимизма не так уж много. Большинство находится на высоком уровне, но в прошлой регулярке было лучше (25% против 28,7%). Якуб Коварж хорош, вот только с 1-2 забитыми шайбами каждое очко приходится вымучивать. Главный плюс — какой-никакой прогресс, наметившийся в октябре.



“Автомобилист” остался с пустыми руками один раз за четыре последних матча: “Северсталь” и “Локо” оказались разгромлены, а со СКА при очень посредственном качестве хоккея удалось дотянуть до овертайма (1:2 ОТ). Первые два периода получились слабыми по всем параметрам (8-24 по броскам за 40 минут), зато в заключительной двадцатиминутке гости встрепенулись.



Тем не менее “армейцы” были крайне мотивированы после трёх поражений подряд и хотели исправиться перед родными болельщиками, так что задача изначально выглядела непростой. Пожалуй, уральцы преодолели низшую точку кризиса и потихоньку начали выбираться. Беда только одна — теперь им предстоит сразиться с московским “Динамо”.



Так уж получается, что бело-голубые в любом состоянии вынуждают екатеринбуржцев страдать. В трёх предыдущих очных встречах московский клуб пропустил всего две шайбы: 0:1, 2:0 и 4:1. Подопечные Владимира Крикунова забивают сейчас с огромным трудом, хотя моментов имеют достаточно.



Тем любопытнее, что их единственная победа за две последние недели одержана именно над “Автомобилистом”. Разгромная (те самые 4:1), да ещё и в Екатеринбурге. Справедливости ради, такого счёта хозяева точно не заслуживали, но это уже детали. С учётом низкой результативности фаворита и статистики, вроде бы напрашивается индивидуальный низ уральцев.



Но и здесь есть подвох: у “Динамо” с первых минут сыграет Александр Еремёнко, для него это будет первый выход в старте аж с 12 сентября. Тогда, в Ярославле, ничего хорошего из этого не вышло (2:5). Пожалуй, мы всё-таки оттолкнёмся от гостей. Уверенности в их победе нет, но коэффициент довольно хорош.



“Авто” потихоньку выбирается из ямы. Со СКА мало что получалось, однако “Динамо” сейчас определённо уступает клубу из Санкт-Петербурга. П2 идёт за 2.40, а П2 с учётом ОТ за 1.87 — очень неплохо. Вряд ли хоккей будет результативным и зрелищным, но выстрадать два очка у проблемного соперника подопечным Андрея Мартемьянова вполне по силам.

Вариант попроще — ИТБ 2 шайбы гостей за 1.68. Ерёменко будет трудно ударно отыграть все 60 минут после месячного простоя, а оборона у москвичей стабильностью не отличается. Пожалуй, на пару точных бросков уральцы вполне могут рассчитывать.

Ставки на матч «Динамо М» — «Автомобилист»

У “Динамо” с первых минут сыграет Александр Еремёнко, для него это будет первый выход в старте аж с 12 сентября. Тогда, в Ярославле, ничего хорошего из этого не вышло (2:5). “Авто” потихоньку выбирается из ямы. Со СКА мало что получалось, однако “Динамо” сейчас определённо уступает клубу из Санкт-Петербурга. П2 идёт за 2.40, а П2 с учётом ОТ за 1.87 — очень неплохо.



Ставка: итоговая победа “Автомобилиста” за 1.87.