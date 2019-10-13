«Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз: Квартальнов ответит на разгром от ЦСКА

14 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани встретится с «Автомобилистом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу “барсов” в основное время можно с коэффициентом 1.87.

Анализ матча «Ак Барс» — «Автомобилист» (14.10.2019)

Победа “Ак Барса” в домашнем матче с лучшим клубом Восточной конференции в минувшем регулярном чемпионате оценивается заметно ниже “двойки”. Это яркий показатель разности состояния соперников на данный момент. В прошлом году победа казанцев над уральцами на своём льду оценивалась в 2.25-2.30. Разница впечатляет.



При этом спорить тут особенно не с чем. “Автомобилист” потерпел семь поражений в девяти последних матчах, а казанцы лидируют на Востоке. Особенно обидной получилась последняя неудача подопечных Андрея Мартемьянова: они вели у московского “Динамо” 2:0 (а потом 3:2), но полностью провалили концовку, пропустили четыре шайбы за 12,5 минут и получили 3:6.



Без постоянных спасений Якуба Коваржа команда действительно напоминает крепкого середняка с одним мощным звеном, сильным большинством и нестабильной игрой всех остальных. Процент брака по-прежнему зашкаливает, ошибок в своей зоне много, а нападение выглядит предсказуемо, чего год назад не было и близко.



В последние недели вроде бы наметился какой-то прогресс, но он наложился на непростой отрезок календаря. Игра в Татарстане станет третьей выездной подряд, сутки назад “Авто” заплатил высокую цену за набранное очко в Санкт-Петербурге. Там первые 40 минут команда полностью проигрывала СКА, но держалась и в конце концов сумела добраться до овертайма (1:2).



Очень похоже на то, что все силы и эмоции просто закончились в том поединке. Там пришлось крайне много играть без шайбы, постоянно вступать в силовую борьбу и не терять концентрацию. Вполне возможно, что именно поэтому вслед за бодрым дебютом в матче с “Динамо” последовал столь слабый отрезок, который сменился натуральным провалом в концовке.



“Автомобилист”, конечно, будет крайне зол и мотивирован после чувствительного щелчка по носу. Но если дело действительно в запасе сил, с “Ак Барсом” получится зацепиться только при восхитительных действиях вратаря и убойной реализации. С нынешними казанцами трудно соревноваться, не выигрывая у них “конёк”. Есть большие сомнения, что подопечным Андрея Мартемьянова это удастся.



“Барсы” получили хороший урок в матче с ЦСКА (2:5), так что проблемы с настроем вряд ли возникнут. Команда провалила дебют, зато в дальнейшем выглядела неплохо и вполне могла рассчитывать на полноценную концовку, если б не Илья Сорокин. “Армейцы” на сегодня сильнее всех в КХЛ по общему уровню, но это было очевидно ещё давно. Среди остальных команд именно “Ак Барс” на данном этапе смотрится предпочтительнее.



На своём льду подопечные Дмитрия Квартальнова в полном порядке: шесть побед в основное время в семи матчах, в каждом из которых удавалось забросить не менее двух шайб. Раз уж “Автомобилист” так тяжело выглядел во второй половине встречи с бело-голубыми, проверим победу “Ак Барса” в третьем периоде за 2.30.

Второй вариант — ничья в первом периоде за 2.42. Мотивация совсем простая: этот вариант проходил в четырёх предыдущих очных встречах из пяти. Скорее всего, начало получится равным и боевым, но постепенно хозяева за счёт поддержки трибун и свежести приберут инициативу к рукам. Брать ли П1 за 1.87 — дело вкуса. Коэффициент невысок, а лезть в форы опасно.

Ставки на матч «Ак Барс» — «Автомобилист»

Игра в Татарстане станет третьей выездной подряд, сутки назад “Авто” натурально встал в концовке матча с “Динамо” и остался с пустыми руками. На своём льду подопечные Дмитрия Квартальнова в полном порядке: шесть побед в основное время в семи матчах. Раз уж “Автомобилист” так тяжело выглядел во второй половине встречи с бело-голубыми, проверим победу “Ак Барса” в третьем периоде за 2.30.



Ставка №1: победа “Ак Барса” в третьем периоде за 2.30.



Ставка №2: ничья в первом периоде за 2.42.