«Витязь» — «Салават Юлаев». Прогноз: Умарк и Сошников подберут ключи к Ежову

15 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на стадионе «Витязь» в Подольске встретится с “Славатом Юлаевом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяев: поставить на победу подмосковного клуба в основное время можно с коэффициентом 2.23.

Анализ матча «Витязь» — «Салават Юлаев» (15.10.2019)

“Витязь” потерял двух ключевых хоккеистов из-за травм: Александр Сёмин не играет с конца сентября, а Александр Самонов — с первой недели октября. Естественно, это усложнило задачу и замедлило темпы набора очков. Но ниже определённой планки клуб из Подольска не опускается, а это говорит о запасе прочности.



В четырёх последних играх добыто пять очков. Две победы и два поражения, одно из них — по буллитам. Этот темп позволяет висеть на хвосте у ЦСКА (“армейцы” впереди на два балла, зато у “Витязя” встреча в запасе) и уверенно входить в тройку лучших в Западной конференции. Идущее четвёртым “Торпедо” сыграло на три поединка больше, но всё равно отстаёт на шесть очков.



В нападении в последнее время получается не всё. После победы над СКА подопечные Михаила Кравеца в течение шести матчей не могли забросить больше двух шайб. Серия прервалась накануне, когда удалось трижды поразить ворота минского “Динамо” (3:0). Тем не менее переоценивать этот результат не стоит.



Игра была более чем равной. Хозяева победили благодаря двум факторам. Прежде всего лучше сыграл вратарь — Илья Ежов отразил все 28 бросков по своим воротам и сделал шат-аут. И второе — отличные спецбригады. Удалений было очень много, но “Витязь” выстоял в меньшинстве и сумел реализовать лишнего в конце второго периода, открыв счёт. Третья шайба влетела в пустые ворота.



“Салават” потерпел три поражения в четырёх последних матчах, а главное — никак не может наладить большинство. Соперники удаляются много и со вкусом, вот только это ни к чему не приводит. 8,8% реализации лишнего и последнее место в КХЛ по этому показателю — потрясающе ужасный результат для коллектива с Умарком и Ларсеном в составе.



Тем не менее пропускают уфимцы немного. В последних шести встречах они лишь раз пропустили больше двух шайб (0:3 с “Металлургом”). Раз хозяевам тяжело даются голы, а гости имеют такую статистику, можно проверить ИТМ 2,5 шайб “Витязя” за 1.70 или вариант “Витязь” не забьёт в первом периоде за 1.91.



Также проверим Х2 за 1.65, можно изучить и итоговую победу “Салавата Юлаева” за 2.16. Уфимцы выиграли три из четырёх предыдущих встреч, а “Витязь” без Сёмина выглядит довольно натужно. На наш взгляд, шансы команд максимально близки к равным, так что тут сыграем по коэффициенту.

Заключительная ставка — ТБ 6,5 минут штрафа “Витязя” за 1.70. Клуб из Подольска в последнее время много удаляется, а большинство “СЮ” выглядит травоядно. Иными словами, срывать атаки ценой нарушений можно, так как реализация лишнего невысока и риск получится оправданным.

Ставки на матч «Витязь» — «Салават Юлаев»

После победы над СКА подопечные Михаила Кравеца в течение шести матчей не могли забросить больше двух шайб. Серия прервалась накануне, когда удалось трижды поразить ворота минского “Динамо” (3:0, последний гол — в пустые). В последних шести встречах “СЮ” лишь раз пропустил больше двух шайб (0:3 с “Металлургом”). Раз хозяевам тяжело даются голы, а гости имеют такую статистику, можно проверить ИТМ 2,5 шайбы “Витязя” за 1.70 или вариант “Витязь” не забьёт в первом периоде за 1.91.



Ставка №1: “Витязь” не забьёт в первом периоде за 1.91.



Ставка №2: “СЮ” не проиграет за 1.65.



Ставка №3: ТБ 6,5 минут штрафа “Витязя” за 1.70.