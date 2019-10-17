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«Эйбар» — «Барселона»,19 октября 2019, прогноз на матч Примеры

«Эйбар» — «Барселона». Прогноз
Алексей Серяков
«Эйбар» — «Барселона». Прогноз: Месси и Фати продлят победную серию
В десяти матчах с “Эйбаром” сине-гранатовые одержали девять побед при одной ничьей.
Ставки 0

19 октября в матче 9-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре встретится с «Барселоной». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.55.

Анализ матча «Эйбар» — «Барселона» (19.10.2019)

Испания - Примера. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 14:00 МСК
Эйбар
Эйбар
Не начался
Барселона
Барселона

“Барселона” после ужасного старта постепенно набирает ход. В чемпионате Испании одержаны три победы подряд с общим счётом 8:1, включая вынос крепкой “Севильи” (4:0). Удачное выступление перед паузой на международные матчи позволило выйти на чистое второе место в турнирной таблице. Впереди только “Реал”, у которого на два очка больше.

В Лиге чемпионов тоже полный порядок. Марк-Андре тер Штеген вытащил важную ничью в Дортмунде (0:0), а во втором туре удалось победить добавивший при Конте “Интер” (2:1). Игра была скорее равная, и победа случилась во многом благодаря индивидуальному мастерству Суареса и Месси, но на то они лидеры команды, чтобы делать разницу в трудный момент.

“Эйбар” слабо начал чемпионат и поначалу прочно находился в зоне вылета. А дальше дела наладились: уже четыре тура без поражений, за которые удалось набрать восемь очков. Обыграны “Сельта” и “Севилья”, да и гостевые ничьи с “Леванте” и “Бетисом” недооценивать не стоит.

Словом, соперник у “Барселоны” вполне достойный, но коэффициент на победу гостей всё равно кажется завышенным. Топ-клубы часто испытывают проблемы после международной паузы, однако для сине-гранатовых такая ситуация привычна — у них всегда много игроков уезжают в сборные. В прошлый раз в первой встрече после перерыва каталонцы разорвали на своём поле “Валенсию” (5:2).

С гостевыми матчами всё пока не так сладко: лишь четыре очка в четырёх поединках. Но и тут имеется положительная динамика, ведь в последнем случае удалось всухую обыграть довольно крепкий “Хетафе” (2:0). Разница в уровне состава и хорошее состояние ключевых футболистов намекает на то, что “Эйбару” будет трудно зацепиться за очки.

Ожидать от “Барселоны” яркого и сверхрезультативного футбола в нынешних условиях непросто, но для спокойной победы на классе сил и мастерства должно хватить. В десяти матчах с “Эйбаром” сине-гранатовые одержали девять побед при одной ничьей и разницей голов 33:6. И во всех случаях они забивали как минимум дважды.

Соответственно ставки очевидны. П2 с форой “-1” идёт за 1.91, а ИТБ 2 мячей “Барселоны” — за 1.90. Вполне неплохо. Третий вариант — “гол с 45.00 по 60.00” за 2.37. Сине-гранатовые в восьми матчах чемпионата Испании забили на этом отрезке шесть мячей и не пропустили ни разу. Любопытная тенденция.

Ставки на матч «Эйбар» — «Барселона»

Ожидать от “Барселоны” яркого и сверхрезультативного футбола в нынешних условиях непросто, но для спокойной победы на классе сил и мастерства должно хватить. В десяти матчах с “Эйбаром” сине-гранатовые одержали девять побед при одной ничьей и разницей голов 33:6. И во всех случаях они забивали как минимум дважды.

Ставка №1: ИТБ 2 гола “Барселоны” за 1.90.

Ставка №2: гол с 45:00 по 60:00 за 2.37.

Ставка №3: победа “Барселоны” и с форой (-1) за 1.91.

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