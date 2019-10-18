«Мальорка» — «Реал Мадрид». Прогноз: Куртуа внезапно сыграет на ноль

19 октября в матче девятого тура чемпионата Испании «Мальорка» на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке встретится с «Реалом». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.53.

Анализ матча «Мальорка» — «Реал Мадрид» (19.10.2019)

“Реал” слабо начал сезон. В Лиге чемпионов положение тяжёлое, зато на внутренней арене полный порядок. Качество игры до паузы на матчи сборных в лучшем случае находилось на среднем уровне, хотя результатам это практически не мешало. В пяти последних турах добыты четыре победы при одной ничьей.



При этом уровень соперников нельзя назвать сильным или слабым. Обыграны “Леванте”, “Севилья”, “Осасуна” и “Гранада” — вполне рабочий календарь, пара крепких команд и пара середняков-аутсайдеров. Единственная ничья случилась в гостях у “Атлетико” (0:0). Там “Королевский клуб” выглядел хуже соперника и вообще ничего не создал в атаке, но ничью всё же удержал.



С 18 очками в восьми турах мадридцы занимают первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Тут, конечно, повезло, что оба конкурента переживают непростые времена. Сотрудничество “Барселоны” и Эрнесто Вальверде вызывает всё больше вопросов, да и проблемы со здоровьем Лионеля Месси усугубили ситуацию. А “Атлетико” просто полностью изменил костяк в межсезонье, что неизбежно привело к нестабильности.



На выезде подопечные Зинедина Зидана набрали 8 очков из 12 возможных, строго чередуя победы и ничьи. Если верить этой тенденции, сейчас пришла очередь победы. Правда, проблемы в позиционном нападении по-прежнему крайне серьёзные, а отсутствие Гарета Бэйла рискует их существенно усугубить.



“Реал” в основном выезжает на индивидуальных озарениях лидеров и качественных стандартах. К Бэйлу можно относиться как угодно, однако на старте сезона он был весьма полезен. С учётом большого количества травм на одном из флангов и отсутствия Гарета как минимум поначалу фавориту будет непросто.



“Мальорка” не хватает звёзд с неба, уже приступив к борьбе за выживание. Тем не менее с защитой у неё всё вполне недурно: лишь в одном матче из восьми она пропустила больше двух голов, а в пяти домашних встречах вытаскивала мяч из сетки лишь четыре раза. Так что попотеть нападению “сливочных” наверняка придётся.



Тем не менее разница в исполнительском мастерстве громадна, так что свои три очка гости наверняка сумеют заполучить. Благо что с очными встречами полный порядок: семь побед и одна ничья в восьми предыдущих поединках. Беда только в том, что последний из них случился ещё в сезоне-2012/13. С тех пор много воды утекло.



Скорее всего, “Реал” сразу приберёт инициативу к рукам и постепенно будет увеличивать давление у чужих ворот. Свои 4-5 хороших моментов они непременно получат, а дальше всё зависит от реализации. “Мальорка” неплохо организована, однако в атаке мало на что способна. В нижней половине турнирной таблицы есть коллективы и с более острыми контратаками.



“Мальорка” не забьёт" за 2.47 надо проверять. Полагаем, проблемы у гранда возникнут именно с забитыми голами, у своих ворот они вряд ли допустят много моментов. Стоит подумать о верхе гостей по угловым, но на момент написания текста этой линии не было. Вместо этого возьмём “гол в первые 25 минут — нет” за 2.18.

Трудно поверить, что плохо действующий в атаке “Реал” в первом же матче после международной паузы на фоне отсутствия нескольких значимых игроков начнёт рвать соперника прямо со стартового свистка. Скорее всего, “сливочные” будут раскачиваться и добавлять уже по ходу игры. И, конечно, будут держать в уме более важные поединки: впереди третий тур Лиги чемпионов, где нужна только победа, а также выезд на “Камп Ноу”.

Ставки на матч «Мальорка» — «Реал Мадрид»

Скорее всего, “Реал” сразу приберёт инициативу к рукам и постепенно будет увеличивать давление у чужих ворот. Свои 4-5 хороших моментов они непременно получат, а дальше всё зависит от реализации. “Мальорка” неплохо организована, однако в атаке мало на что способна. В нижней половине турнирной таблицы есть коллективы и с более острыми контратаками.



Ставка №1: “Мальорка” не забьёт за 2.47.



Ставка №2: гол в первые 25 — нет за 2.18.