«Зенит» — «Ростов». Прогноз: Дзюба передаст привет Карпину

19 октября на стадионе «Газпром Арена» в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» сразится с «Ростовом». Встреча начнётся в 16:30 мск. Аналитики склоняются к успеху сине-бело-голубых. Победа Артёма Дзюбы и компании в букмекерских конторах доступна за 1.64. Виктория коллектива Валерия Карпина оценивается экспертами коэффициентом 5.35.

Прогноз матча «Зенит» — «Ростов» (19.10.2019)

Осенью «Зенит» набрал приличный ход. Команда Сергея Семака добыла четыре очка в двух матчах Лиги чемпионов, прошла в следующую стадию Кубка России и делит лидерство в РПЛ с тремя конкурентами по итогам 12 туров. Впереди у сине-бело-голубых важнейшее сражение с клубом «РБ Лейпциг», но и во внутреннем первенстве халтурить недопустимо.

Травмы Малкома и Мамманы делают обойму «Зенита» короче, но даже с потерями Сергей Семак обладает одним из самых глубоких и талантливых составов в лиге. Ключевым вопросом для сине-бело-голубых перед матчем с «Ростовом» можно назвать состояние «сборников». Дзюба и компания сейчас в прекрасном настроении, поэтому и с восстановлением не должно возникнуть проблем.

«Ростов» не так богат на именитых исполнителей, как ближайший соперник, но у жёлто-синих есть свой фирменный почерк, спортивная злость и амбициозный тренер. Валерий Карпин продолжает развиваться, что отчётливо видно по турнирной таблице. Шомуродов с партнёрами входят в лидирующую группу, однако дело не только в этом.

Если в прошлом сезоне «Ростов» напоминал унылый автобус с пятью защитниками, то в нынешнем розыгрыше РПЛ коллектив Валерия Карпина уступает лишь «Краснодару» по количеству забитых мячей. Тот же Шомуродов делит с Соболевым первую строчку в гонке бомбардиров. У болельщиков жёлто-синих хватает поводов для оптимизма, но есть и проблемы.

«Ростов» не пропустил лишь в двух матчах внутреннего первенства, а на выезде оборона жёлто-синих выглядит совсем неубедительно. Учитывая фантастическую форму Дзюбы и Азмуна, за коэффициент 1.74 мы возьмём индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5. В гостях у коллектива Валерия Карпина следующие результаты: 3:2 с «Арсеналом», 2:2 с «Уралом», 0:2 с «Уфой», 2:1 с «Локомотивом», 1:2 с «Тамбовом» и 3:1 с ЦСКА.

С грандами жёлто-синие сыграли лучше, чем с середняками и аутсайдерами, но подобная тенденция с высокой вероятностью прервётся в Санкт-Петербурге. «Зенит» с солидным отрывом лучшая команда лиги по пропущенным мячам, и подловить сине-бело-голубых на контратаках практически нереально.

Коллективу Валерия Карпина придётся раскрываться, чем способен воспользоваться «Зенит». «Ростов» точно не станет прижиматься, ведь в распоряжении Сергея Семака достаточно инструментов для взлома эшелонированной обороны. Гости могут зацепиться за ничью или даже победить, но сине-бело-голубые не оставят вратаря соперника без работы.

Ставка на матч «Зенит» — «Ростов»

Во всех шести гостевых матчах РПЛ нынешнего сезона «Ростов» обязательно пропускал. В четырёх случаях ворота жёлто-синих поразили дважды. За коэффициент 1.74 в букмекерских конторах доступна ставка на индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5. Дзюба и Азмун сейчас в великолепной форме, оборона команды Валерия Карпина столкнётся с трудностями.

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 за 1.74.

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