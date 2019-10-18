«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: “зелёное дерби” не обойдётся без драки

19 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе встретится с “Ак Барсом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.31.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» (19.10.2019)

“Салават Юлаев” идёт у букмекеров аутсайдером домашнего матча с наиболее принципиальным соперником — довольно яркий показатель того, как команды начали сезон. “Ак Барс” уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, а уфимцы располагаются лишь на пятой строчке. По потерянным очкам они вообще шестые.



И ладно если бы этот результат объяснялся невезением или эпидемией травм, но ничего такого нет. “СЮ” просто слабо стартовал в регулярном чемпионате. На дворе вторая половина октября, а подопечные Николая Цулыгина до сих пор ни разу не одержали хотя бы трёх побед подряд. С такой нестабильностью подняться выше четвёртого-пятого места на Востоке не получится.



“Салават” по-прежнему играет фактически одним звеном, хотя в матче с “Витязем” перевод Маннинена к Сошникову себя полностью оправдал: они забросили обе шайбы и принесли важнейшую победу. С высокой долей вероятности этот эксперимент будет продолжен, потому что одной тройкой сильного соперника обыграть крайне трудно.



Болельщикам остаётся надеяться на повторение прошлогодней ситуации и преображение команды к плей-офф. В принципе, в дерби статистика и победные серии менее значимы, чем в обычных играх. На слабую игру нижних звеньев и невысокий уровень креатива в позиционном нападении можно закрыть глаза. Но есть другая проблема.



Главным разочарованием по-прежнему является игра в большинстве, находящаяся на неприлично низком уровне. 8,7% реализации лишнего — это с отрывом худший результат в КХЛ, все остальные забивают как минимум в одном случае из десяти. В прошлом ходу “Салават Юлаев” занимал седьмое место по этому компоненту (21%), но уход Йоонаса Кемппайнена оказался невосполнимым.



“Ак Барс” входит в топ-10 лиги по реализации лишнего, а в меньшинстве и вовсе действует лучше всех (91,3%). В больших матчах спецбригады традиционно выходят на первый план, и тут хозяевам будет трудно превзойти заклятого противника. Учитывая принципиальность противостояния, удаления непременно будут. И здесь преимущество на стороне “барсов”.



В “зелёном дерби” многое зависит от места встречи. В пяти из шести предыдущих встреч побеждали хозяева, а в единственном исключении “Ак Барс” отыгрался с 1:4 в прошлом сентябре и выиграл в серии буллитов (5:4 Б). Свой лёд — не единственное преимущество “СЮ”, ведь есть ещё и календарь.



“Салават” провёл предыдущую встречу ещё 15 октября, то есть имел три полных днях на отдых. А вот подопечные Дмитрия Квартальнова 17 октября провели непростой поединок с “Йокеритом”, в котором сумели вырвать два очка лишь в овертайме (4:3). До этого они встречались с ЦСКА и “Автомобилистом”.



Словом, во второй половине матча преимущество уфимцев в свежести рискует сказаться, что несколько повышает их шансы. По качеству хоккея “Ак Барс” сейчас заметно выше, но родные трибуны и лишние два дня отдыха выравнивают ситуацию. Не будем мудрить и проверим лобовую ничью за 3.90.

Второй вариант — “пятиминутный штраф” за 8.80. Эмоций будет много, к тому же “СЮ” сейчас находится в непростом положении и явно будет на взводе. Вероятность драки определённо существует. Отсутствие Григория Панина и Артёма Лукоянова играют против нас, но и без них такой коэффициент вполне заслуживает проверки.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

По качеству хоккея “Ак Барс” на старте регулярного чемпионата заметно выше принципиального соперника, но родные трибуны и лишние два дня отдыха для “Салавата Юлаева” выравнивают ситуацию. Не будем мудрить и проверим лобовую ничью за 3.90.



Ставка №1: ничья за 3.90.



Ставка №2: пятиминутное удаление за 8.80.