«Уфа» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко остановит грозу топ-клубов РПЛ

20 октября на стадионе «Нефтяник» в матче 13-го тура РПЛ «Уфа» сразится с московским ЦСКА. Встреча начнётся в 14:00 мск. Эксперты отдают предпочтение красно-синим. Поставить на «армейцев» в букмекерских конторах можно за 1.82. Победа коллектива Вадима Евсеева оценивается аналитиками коэффициентом 4.76.

Прогноз матча «Уфа» — ЦСКА (20.10.2019)

По итогам 12 туров РПЛ «Уфа» и ЦСКА соседствуют в турнирной таблице, однако команды разделяет настоящая пропасть. «Армейцы» впереди на десять очков, и с огромной вероятностью отрыв к концу турнира станет ещё больше. Вадим Евсеев в первой части сезона даёт приличный результат, но поводов для опасений в столице Башкирии достаточно.



Перед 13-м туром «Уфа» лишь на три балла опережает идущих в зоне стыковых матчах «Ахмат» и «Сочи». В самое ближайшее время коллектив Вадима Евсеева ждут ЦСКА и «Локомотив», а также выезд к «Тамбову». Пара осечек способна отбросить «горожан» практически в подвал турнирной таблицы, поэтому очки желательно набирать здесь и сейчас.



Фантастическую плотность в турнирной таблице РПЛ ощутили на себе и «армейцы». Одно поражение – и с первой строчки ЦСКА опустился на пятую. Любая неудача в ближайших матчах чревата отставанием от группы лидеров, чего красно-синим категорически нельзя допускать. Позиции Виктора Гончаренко не так прочны, как прежде. Наставнику необходимо давать результат даже в условиях кадрового дефицита.



Исторически «Уфа» представляется одним из самых удобных соперников для ЦСКА, поэтому мы за коэффициент 1.82 проверим победу «армейцев». В нынешнем десятилетии соперники встречались 16 раз с учётом кубка и товарищеских матчей. «Горожане» ни разу не смогли одолеть красно—синих, сведя к ничьей лишь шесть поединков.



Команда Вадима Евсеева в текущем сезоне уже разобралась дома с «Ростовом», «Зенитом» и «Спартаком», но в последних матчах проблемы в атаке снова напомнили о себе. ЦСКА уступил жёлто-синим, однако перед упомянутым поражением у «армейцев» была серия побед из пяти матчей.



Чуть больше года назад команда Виктора Гончаренко увезла из «Нефтяника» три очка, разгромив хозяев со счётом 3:0. Сейчас «Уфа» вряд ли позволит «армейцам» добыть столь солидный перевес, но по уровню мастерства и таланта красно-синие значительно превосходят коллектив Вадима Евсеева.



За «Уфу» говорит поддержка трибун и уверенность в собственных силах после побед над грандами. С другой стороны, в четырёх последних матчах РПЛ у «горожан» лишь один забитый мяч, что логично связать с переездом Игбуна в Москву. ЦСКА свои моменты обязательно создаст, а вот хозяевам не позавидуешь.

Вадим Евсеев не стесняется играть в пять защитников и насыщать центр поля. «Армейцы» столкнутся с трудностями при взломе эшелонированной обороны, но у Виктора Гончаренко хватает креативных исполнителей. Практически каждый футболист из атакующей группы ЦСКА способен выдать нестандартное действие и поставить в тупик защиту «Уфы».

Ставка на матч «Уфа» — ЦСКА

В нынешнем десятилетии ЦСКА и «Уфа» встречались 16 раз с учётом кубка и товарищеских матчей. В шести случаях была зафиксирована ничья, остальные матчи остались за красно-синими. У Виктора Гончаренко более талантливая и мастеровитая команда. Атака коллектива Вадима Евсеева после переезда Игбуна в Москву серьёзно просела, поэтому хозяева вряд ли сподобятся хотя бы на гол. За коэффициент 1.82 мы проверим победу «армейцев».



Ставка: победа ЦСКА за 1.82.



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