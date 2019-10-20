«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов ускорит отставку Мартемьянова

21 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Автомобилист” на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге встретится с “Ак Барсом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.33.

Анализ матча «Автомобилист» — «Ак Барс» (21.10.2019)

Кризис “Автомобилиста” затянулся. В 11 последних матчах одержаны всего две победы, да и те над проблемным “Трактором” и сменившим тренера “Локомотивом”. В четырёх предыдущих встречах набрано всего одно очко, причём не без доли везения: СКА полностью превосходил соперника в течение двух периодов, но из-за слабой реализации доигрался до овертайма.



С тех пор уральцы проиграли московскому “Динамо” (3:6), “Ак Барсу” (1:3) и “Авангарду” (1:3), опустившись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Андрея Мартемьянова на пресс-конференции потихоньку начинают спрашивать о возможной отставке. По ответу тренера понятно, что он может покинуть пост уже в ближайшее время.



Очень похоже на то, что ключевой для него станет домашняя серия. Один матч уже сыгран, но после “Авангарда” предстоят ещё две игры на своём льду с серьёзными противниками. А именно — с лидером конференции “Ак Барсом” и встрепенувшимся “Металлургом”, набравшим очки в шести предыдущих поединках из семи.



Непосредственно в родных стенах “Авто” худо-бедно держит планку результатов: всего три поражения при восьми победах в Екатеринбурге. Правда, с “Ак Барсом” статистика традиционно хуже. В двух последних выездных матчах казанцы у уральцев выигрывали, забивая при этом не меньше трёх раз (3:0 и 4:3).



Впрочем, стоит учитывать, что у “барсов” очень непростой календарь. 17 октября они дожали неуступчивый “Йокерит” в овертайме, 19-го провели “зелёное дерби” в Уфе, а ещё спустя сутки будут выступать в Екатеринбурге. График сложный, да и в матче с “Салаватом Юлаевом” (1:3) они показали непривычно средний хоккей.



Уфимцы действительно были чуть лучше и победили по делу. Подопечным Дмитрия Квартальнова придётся нелегко: выезд, сложный график и соперник, который находится в крайне непростом положении и наверняка будет сверхмотивирован. “Автомобилист”, в свою очередь, играл с “Авангардом” на сутки раньше и был избавлен от перелётов.



Тем не менее, сыграем от гостей. “Ак Барс” после непростого поражения от ЦСКА (2:5) очень понравился умением держать удар. Тогда они как раз выиграли у уральцев (3:1), имея гигантское преимущество по качеству хоккея. После неудачи в принципиальном дерби казанцы наверняка выйдут грызть лёд.

Проверим ИТБ 2,5 шайбы “Ак Барса” за 2.07. В четырёх из пяти предыдущих очных встреч “барсы” преодолевали эту планку, а оборона хозяев сейчас смотрится весьма посредственно. Второй вариант — “гол с 20:00 по 27:00” за 2.16. Казанцы — самая результативная команда КХЛ по голам во втором периоде (19), а уральцы входят в топ-5 (16). При этом пропускает “Автомобилист” многовато (13), и довольно часто — именно в начале второй 20-минутки. Возьмём.

Ставки на матч «Автомобилист» — «Ак Барс»

“Ак Барс” после непростого поражения от ЦСКА (2:5) очень понравился умением держать удар. Тогда они как раз выиграли у уральцев (3:1), имея гигантское преимущество по качеству хоккея. Проверим ИТБ 2,5 шайбы “Ак Барса” за 2.07. В четырёх из пяти предыдущих очных встреч “барсы” преодолевали эту планку, а оборона хозяев сейчас смотрится весьма посредственно.



Ставка №1: ИТБ 2,5 шайбы “Ак Барса” за 2.07.



Ставка №2: гол с 20:00 до 27:00 за 2.16.