«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: у Метсолы и Бобкова будет много работы

22 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе встретится с «Авангардом». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.42.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Авангард» (22.10.2019)

«Салават Юлаев» набирает ход. В четырёх последних матчах одержано три победы, а единственное поражение имеет целый ряд сносок. Во-первых, оно состоялось на выезде. Во-вторых, в серии буллитов (2:3), так как в основное время гости сопернику как минимум не уступали. В-третьих, нанёс его крепкий «Йокерит».

В остальном результаты наконец-то пошли в гору. В Нижнем Новгороде по буллитам удалось дожать опасное «Торпедо» (2:1 Б), в Подольске одолели главный сюрприз старта регулярного чемпионата «Витязь» (2:1). А затем случилось дивное «зелёное дерби», в котором уфимцы оказались сильнее «Ак Барса» (3:1).

Казанцы сейчас в полном порядке, не случайно они по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Но «Салават» добыл два очка абсолютно по делу, а также приятно удивил тем, что в третьем периоде очень симпатично действовал по счёту. Казанцы так толком ничего и не создали, хотя висеть на чужих воротах умеют.

Словом, постепенно жизнь налаживается. Время от времени ведущее звено получает помощь от партнёров: в Подольске выстрелили Сошников с Манниненом, с «барсами» настал черёд Кадейкина и Кугрышева. Два крепких матча провёл Андрей Кареев, много выручавший с «Торпедо» и «Витязем».

Не хватает только одного — большинства. «СЮ» всё ещё плетётся в самом хвосте КХЛ по реализации лишнего. Впрочем, в этом можно найти и положительную сторону. Проблемы со спецбригадами налицо, а команда всё равно отстаёт от лидеров конференции всего на три-четыре очка. Так что ей есть куда расти.

«Авангард» после четырёх побед подряд по всем статьям уступил в Магнитогорске (0:3). «Ястребы» уже не в первый раз напрочь проспали дебют и получили 0:2 к середине 12-й минуты. Потом потихоньку проснулись, но забить так и не сумели. Несмотря на хорошую статистику (23 броска за второй и третий периоды), по-настоящему голевых моментов у ворот Василия Кошечкина было совсем немного.

Омичи выглядят стабильнее, а щелчок по носу от «Металлурга» наверняка добавит им мотивации. Но букмекеры дают 2.65 на победу «Салавата Юлаева», с чем мы просто не можем согласиться. Прежде всего, уфимцы вновь будут играть на своём льду. Это после победы над «Ак Барсом», которая по умолчанию добавит эмоций и уверенности в себе.

Второй момент — лишние сутки отдыха. Свой матч подопечные Николая Цулыгина провели на день раньше, а главное — были избавлены от перелётов. В отличие от «Авангарда». Ну и третье — «СЮ» вылетел из прошлого Кубка Гагарина именно от рук омичей, да и первый поединок в нынешнем сезоне им проиграл. Счёт там был крупный (2:5), хотя в целом варианты у уфимцев имелись. После такого злость непременно накопилась.

Словом, сыграем по коэффициенту и возьмём П1 за 2.65. На наш взгляд, шансы близки к равным, так что на победу хозяев должны давать в районе 2.35-2.40. Вариант попроще — ИТБ 2 шайб «Салавата Юлаева» за 1.90. Вратари у Боба Хартли не самые сильные и стабильные.

Вторая ставка — тотал больше 4,5 шайбы за 2.15. Коэффициент также кажется завышенным. В шести из восьми предыдущих очных встреч соперники пробивали эту планку. Исключение — два заключительных матча минувшего плей-офф, где в основное время было 2:2 и 0:0. Но сейчас ставки не так высоки, а потому хоккей наверняка окажется более открытым. Альтернатива — «обе забьют минимум два раза» за 2.30.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

Уфимцы вновь будут играть на своём льду, а победа над «Ак Барсом» по умолчанию добавит эмоций и уверенности в себе. Второй момент — лишние сутки отдыха. Свой матч подопечные Николая Цулыгина провели на день раньше, а главное — были избавлены от перелётов. Ну и третье — «СЮ» вылетел из прошлого Кубка Гагарина именно от рук омичей, да и первый поединок в нынешнем сезоне они проиграли. Довольно серьёзный список накопился. Пора отвечать.

Ставка №1: победа «Салавата Юлаева» за 2.65.

Ставка №2: тотал больше 4,5 шайбы за 2.15.