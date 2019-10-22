«Аякс» — «Челси». Прогноз: Лэмпард ещё не созрел для победы над грандом

23 октября на стадионе «Йохан Круифф Арена» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» примет лондонский «Челси». Встреча начнётся в 19:55 мск. Эксперты с небольшим перевесом считают хозяев фаворитом поединка. Поставить на команду Эрика тен Хага в букмекерских конторах можно за 2.34. Победа синих оценивается аналитиками коэффициентом 3.05

Прогноз матча «Аякс» — «Челси» (23.10.2019)

«Аякс» и «Челси» перед очным сражением с минимальным счётом переиграли аутсайдеров в своих национальных чемпионатах. Коллектив Эрика тен Хага одолел «Валвейк», у которого за 10 туров лишь одно набранное очко, а синие дома дожали «Ньюкасл», находящийся в зоне вылета. Логично предположить, что обе команды экономили силы перед важнейшей битвой в Лиге чемпионов.



У «Аякса» на данный момент в главном клубном турнире Старого Света всё прекрасно. Тадич и компания уверенно преодолели квалификационный барьер, а в группе дважды выиграли по 3:0 у «Валенсии» и «Лилля». Теперь коллектив Эрика тен Хага ждёт матч с обновлённым «Челси», и котировки букмекеров на предстоящую встречу несколько удивляют.

На потрясающей «Йохан Круифф Арене» хозяева считаются фаворитом, однако коэффициент на «Аякс» слишком завышен. Даже фора «0» на парней Эрика тен Хага идёт за приличные 1.73. Представить себе победу «Челси» в гостях у столь мощного соперника в теории можно, но на практике такой вариант маловероятен.



Если внимательно присмотреться к результатам синих в текущем сезоне, то мы не увидим ни одной победы над соперниками топ-уровня или просто серьёзными клубами с крепкими составами. Команда Фрэнка Лэмпарда дважды уступила «Ливерпулю» (один раз по итогам серии пенальти), разгромно проиграла «Манчестер Юнайтед», потерпела поражение от «Валенсии», выдала ничью с «Лестер Сити».



А теперь посмотрим на список тех, кого «Челси» одолел: «Норвич», «Вулверхэмптон», «Гримсби», «Брайтон», «Лилль», «Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед». Все пять из указанных соперников по АПЛ находятся в нижней половине турнирной таблицы, добавим сюда клуб из четвёртого по силе английского дивизиона и аутсайдера группы Н в Лиге чемпионов.



Синие берут очки там, где полагается по статусу, а с серьёзными клубами у Фрэнка Лэмпарда пока ни одного успешного матча. «Аякс» из-за слабости внутреннего первенства редко сражается с грандами, но ту же «Валенсию» Тадич и компания в гостях укатали со счётом 3:0, что говорит о многом.



Оборона «Челси» не отличается надёжностью. В АПЛ больше синих пропустило только три команды. «Аякс» все ещё в полном порядке, и под руководством Эрика тен Хага хозяева устроят тёплый приём команде Фрэнка Лэмпарда. Ничья станет для гостей счастьем, о большем мечтать не приходится.

Ставка на матч «Аякс» — «Челси»

В нынешнем сезоне у «Челси» нет ни одной победы над соперниками высокого уровня. «Аякс» находится в великолепной форме, и при поддержке своих трибун Тадич и компания готовы обыграть кого угодно. За коэффициент 1.73 мы возьмём фору «0» на команду Эрика тен Хага. Ничья принесёт нам возврат, а победа голландцев гарантирует прибыль.



Ставка: победа «Аякса» с форой «0» за 1.73.

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