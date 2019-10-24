«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Коварж и Дацюк помогут Мартемьянову

25 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Автомобилист” на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге встретится с “Металлургом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу Дацюка и компании в основное время можно с коэффициентом 2.38.

Анализ матча «Автомобилист» — «Металлург» (25.10.2019)

“Автомобилист” продолжает падение. Пять поражений подряд и всего две победы за последний месяц — кошмарный результат для любой команды с амбициями. Уральцы опустились на седьмую строчку Восточной конференции, отставая от топ-6 на три очка. А снизу уже подпирает целая группа преследователей: даже идущий последним “Куньлунь” находится всего в четырёх баллах.



После столь провального отрезка вопрос о будущем тренерского штаба встаёт сам собой. Матч с “Металлургом” заканчивает домашнюю серию, следующий поединок состоится только 29 октября. Логично предположить, что в случае шестой неудачи подряд отставка Андрея Мартемьянова вполне вероятна.



Игровые проблемы громадны. Процент брака не падает уже очень давно, в атаке удаётся забивать хоть что-то за счёт двух-трёх человек, а защита выглядит откровенно слабо. В последнее время уральцы цепляются лишь там, где много тащит вратарь. В предыдущий раз очки удалось набрать ещё 10 октября (1:2 ОТ со СКА): петербуржцы полностью переигрывали соперника в стартовые 40 минут, но 35 спасений Якуба Коваржа позволили дотянуть до овертайма.



После чувствительного поражения от “Ак Барса” на своём льду (1:6) Андрей Мартемьянов говорил о вирусе, из-за которого Коварж остался вне заявки, а ряд хоккеистов вышли на лёд на фоне плохого самочувствия. Эта ситуация также затрудняет прогноз: прошло уже трое суток, для выздоровления вполне достаточно, но полной уверенности нет, ведь мы не знаем, о каких именно проблемах со здоровьем идёт речь.



В такой ситуации логично играть от гостей. “Металлург” набрал очки в восьми предыдущих поединках из девяти, а накануне одержал третью победу подряд. И вдобавок не пропустил во второй раз кряду, хотя встречался с “Авангардом” (3:0) и “Ак Барсом” (1:0 Б). “Лисы” научились расставлять капканы в средней зоне, в которые стабильно попадают соперники.



Кроме того, в полном порядке Василий Кошечкин. Он много выручал в Казани, быстро вернулся в игру после крайне неприятного пореза шеи и не опустил планку. Можно ММг наладил игру от обороны, а для “Автомобилиста” этот матч многое значит, потому что может послужить последней каплей к изменениям.



В связи с этим вполне вероятно закрытое начало, при котором главным будет не ошибиться. “Гол в первые 10 минут — нет” за 1.94 или ничья в первом периоде за 2.40 смотрятся нормально.проверить и итоговую победу гостей за 2.07, но тут не всё так очевидно по причине возможных проблем со свежестью.



“Лисы” много сил оставили в тяжелейших битвах с “Авангардом” и “Ак Барсом”. Кроме того, свой предыдущий матч они провели 23 октября, а “Автомобилист” — 21-го. С учётом того, что встреча состоится в Екатеринбурге и подопечные Андрея Мартемьянова были избавлены от перелётов, ставка кажется опасной.

Если “Авто” разобрался с последствиями вируса, то наверняка сможет рассчитывать на выигранный “конёк” ближе к концовке встречи. Раз так, логично выбирать между П1 в третьем периоде за 2.75 и вариантом “хозяева не проиграют через общий низ”. Скажем, 1Х + ТМ 5,5 шайбы идёт за вполне симпатичные 2.24.

Ставки на матч «Автомобилист» — «Металлург»

ММг наладил игру от обороны, а для “Автомобилиста” этот матч многое значит, потому что может послужить последней каплей к изменениям. В связи с этим вполне вероятно закрытое начало, при котором главным будет не ошибиться. “Гол в первые 10 минут — нет” за 1.94 или ничья в первом периоде за 2.40 смотрятся нормально.



Ставка №1: ничья в первом периоде за 2.40.



Ставка №2: “Автомобилист” не проиграет + ТМ 5,5 шайбы за 2.24.