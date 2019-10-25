«Шальке» — «Боруссия» Д. Прогноз: Санчо и Витселю не хватит сил на рурское дерби

26 октября в матче девятого тура чемпионата Германии «Шальке» на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене встретится с дортмундской «Боруссией». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу “шмелей” можно с коэффициентом 2.13.

Анализ матча «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд (26.10.2019)

Очередная глава рурского дерби рискует оказаться очень горячей. Обе команды входят в лидирующую группу после восьми туров чемпионата Германии. “Боруссия” набрала 15 очков и занимает четвёртое место, а “Шальке” идёт седьмым с 14 баллами. Плотность турнирной таблицы потрясает: первую и девятую строчки разделяет всего два очка.



“Горняки” добавили с приходом Давида Вагнера. Тренер с большим опытом работы в Англии вдоволь погонял подопечных в межсезонье, зато теперь у них полнейший порядок с физической готовностью. Бежать, прессинговать и отбирать они готовы в буквальном смысле от первой до последней минуты.



С атакой дела обстоят не так здорово, зато у своих ворот всё вполне недурно. Особенно на фоне кошмара прошлого сезона. Лишь в двух матчах из восьми пропущено больше одного мяча — от “Баварии” (0:3) и от “Хоффенхайма” (0:2). С мюнхенцами всё понятно, они находятся в иной весовой категории.



А вот игра с сине-белыми получилась как минимум равной: “Шальке” владел территорией и имел много стандартов, но пропустил дважды во второй половине второго тайма. Заключительный гол случился на 85-й минуте, когда тренер пошёл ва-банк. Вскрывать низкий оборонительный блок клуб из Гельзенкирхена умеет так себе, но с дортмундцами это не факт что потребуется.



“Боруссия” вполне могла бы воспользоваться проблемами “Баварии” на старте сезона и создать себе определённый задел, однако поражение от “Униона” и три сверхрезультативных ничьих подряд (все по 2:2) с не самыми грозными соперниками (“Айнтрахт”, “Вердер” и “Фрайбург”) не позволили занять поул-позицию.



После международной паузы “шмели” обыграли “Боруссию” М. Счёт оказался скромным (1:0), хотя моментов хозяева создали с запасом. Затем подопечные Люсьена Фавра провели очень непростой и скучный матч в Милане, уступив “Интеру” в Лиге чемпионов со счётом 0:2. Обе команды действовали крайне осторожно и имели считаное количество возможностей отличиться.



Немцы сами привезли себе оба мяча: первый произошёл после ошибки при создании искусственного офсайда, а второй случился в концовке в результате ловкой контратаки. “Шальке” после провала в минувшем сезоне остался без еврокубков, а потому готовился к рурскому дерби в недельном цикле.



С учётом отличной физической готовности “горняков” и трёхдневной форы на отдых с подготовкой, шансы хозяев выглядят недурно. “Боруссия”, конечно, смотрится предпочтительнее по индивидуальному таланту, но на фоне усталости ей вряд ли удастся провести цельные 90 минут и обойтись без спадов.



Пожалуй, главный шанс дортмундцев оставить заклятого соседа ни с чем — максимально быстро получить преимущество, а затем отойти назад и сыграть по счёту. Обе команды не стесняются действовать прагматично в случае необходимости, при этом одна имеет проблемы в позиционных атаках, а вторая будет играть на фоне усталости.

Логичный вывод — проверить ТМ 2,5 мяча за 2.20 или “обе забьют — нет” за 2.34. Второй вариант — лобовая ничья за 3.70. Гости чуть сильнее по составу, хозяева должны быть посвежее и получить поддержку трибун. Шансы сопоставимы, так что игра наверняка пойдёт на три результата.

Ставки на матч «Шальке» — «Боруссия» Д

Обе команды не стесняются действовать прагматично в случае необходимости, при этом одна имеет проблемы в позиционных атаках, а вторая будет играть на фоне усталости после тяжёлого выезда в Милан. Логичный вывод — проверить ТМ 2,5 мяча за 2.20 или “обе забьют — нет” за 2.34.



Ставка №1: ТМ 2,5 мяча за 2.20.



Ставка №2: ничья за 3.70.