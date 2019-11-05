«Ференцварош» — ЦСКА. Прогноз: «армейцы» останутся на последнем месте в группе

7-го ноября на стадионе «Гроупама Арена» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы венгерский «Ференцварош» примет российский ЦСКА. Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты отдают предпочтение «армейцам». Сделать ставку на команду Виктора Гончаренко в букмекерских конторах можно за 2.28. Победа «зелёных орлов» оценивается аналитиками коэффициентом 3.38.

Прогноз матча «Ференцварош» — ЦСКА (07.11.2019)

ЦСКА совершил настоящий футбольный подвиг и при неоднозначном судействе добыл ничью в Санкт-Петербурге. «Армейцы» около сорока минут действовали в меньшинстве против «Зенита», позволили сопернику нанести 21 удар по воротам, но выстояли, получив необходимый для будущего заряд уверенности.



В РПЛ у красно-синих пятая строчка, но от зоны Лиги чемпионов ЦСКА отделяют лишь три очка, поэтому вся борьба ещё впереди. В Лиге Европы положение команды Виктора Гончаренко не назвать оптимистичным. «Армейцы» уступили во всех трёх турах и теперь даже при серии побед рискуют не попасть в плей-офф.



Ближайшим соперником ЦСКА станет «Ференцварош», котировки букмекеров на предстоящую встречу сильно удивляют. Эксперты считают фаворитом матча «армейцев». Даже 1Х на хозяев идёт за коэффициент 1.72. Предложение привлекательное и надёжное, учитывая положение дел в турнирной таблице и другие значимые факторы.



«Зелёные орлы» сыграли вничью в прошлом туре во внутреннем первенстве. По потерянным очкам команда Сергея Реброва лидирует в Венгрии. Понятно, что уровень местной лиги не слишком высок, однако данный показатель не стоит игнорировать. У «Ференцвароша» только одно поражение в последних 14 матчах, а это уже серьёзно.



ЦСКА потратил огромное количество сил и эмоций на битву с «Зенитом». Важнейшей составляющей бюджета «армейцев» остаются призовые от еврокубков. Что предпочтительнее для красно-синих: бросить все силы на выход в плей-офф Лиги Европы без гарантии на успех или попасть в Лигу чемпионов через РПЛ?



Уже в воскресенье коллектив Виктора Гончаренко ждёт непростое выездное сражение с «Сочи». У ЦСКА короткая скамейка, уставшие лидеры и очевидные приоритеты. С высокой вероятностью «армейцы» выйдут на поле «Гроупама Арены» не в оптимальном составе. Разумеется, даже резервисты красно-синих по уровню таланта и мастерства смотрятся ничем не хуже основы «Ференцвароша», однако венгерский клуб уже поверил в себя.

У «зелёных орлов» четыре очка после трёх туров в Лиге Европы. Шансы на выход в плей-офф для парней Сергея Реброва сохраняются. Если «Ференцварош» добыл победу в Москве против основного состава ЦСКА, то удержать хотя бы ничью на своём поле хозяевам ближайшего матча более чем реально.

Ставка на матч «Ференцварош» — ЦСКА

За последние 14 матчей в «Ференцвароша» только одно поражение. ЦСКА уступил венграм в Москве, а сейчас «армейцы» устали после тяжёлой битвы с «Зенитом». Не стоит исключать, что Виктор Гончаренко предоставит лидерам отдых, так как в Лиге Европы у красно-синих практически нет шансов на плей-офф. Букмекеры предлагают щедрый коэффициент 1.72 на победу «зелёных орлов» или ничью. Пожалуй, данная ставка выглядит оптимально.



Ставка: «Ференцварош» не проиграет за 1.72.

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