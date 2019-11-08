«Лестер Сити» — «Арсенал». Прогноз: основной удар «лисы» нанесут после перерыва

9 ноября на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» примет «Арсенал». Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты считают «лис» фаворитом поединка. Сделать ставку на Джейми Варди и компанию в букмекерских конторах можно за 2.01. Победа «канониров» оценивается аналитиками коэффициентом 3.74.

Прогноз матча «Лестер Сити» — «Арсенал» (9.11.2019)

В Лондоне постепенно сгущаются тучи над Унаи Эмери. Испанский специалист выдаёт неплохой результат, однако в очередной красно-белой команде карьере талантливого специалиста мешают различные факторы за пределами футбольного поля. СМИ говорят о скором назначении Моуриньо на пост главного тренера «Арсенала», чудит Джака, халтурит Озил, да и с характером у «канониров» проблемы.



Впрочем, если оценивать Эмери исключительно по результатам, то не всё так плохо. Пятая строчка в английской Премьер-лиге? Это не катастрофа, особенно, на фоне «Тоттенхэма и «МЮ». Обидный вылет от «Ливерпуля» в кубковом турнире? Вряд ли много людей вспомнят, когда и кто последний раз побеждал красных на «Энфилде». В Лиге Европы у «Арсенала» десять очков после четырёх туров.

Тем не менее, давление, оказываемое на тренера «канониров», на столько велико, что в ближайшем поединке с «Лестер Сити» коллектив Унаи Эмери считается явным аутсайдером у букмекеров. Чистая победа «лис» идёт за коэффициент в районе двойки. Словно Варди и компания играют не с одним из топ-клубов лиги, а с каким-то середняком своего уровня.



С точки зрения статистики нам приглянулся великолепный вариант на индивидуальный тотал «Лестер Сити» во втором тайме больше 1 за вкусный коэффициент 2.14. По голам после перерыва «лисы» уступают только «Манчестер Сити». На указанном интервале команда Брендана Роджерса наколотила уже 17 мячей.



В шести последних матчах «Лестер Сити» забил во вторых таймах по одному «Ливерпулю» и «Бёрнли», по два «Тоттенхэму» и «Кристал Пэлас», а также по четыре «Ньюкаслу» и «Саутгемптону». Показатели попросту устрашающие для «Арсенала», а ведь у «канониров» проблемы в обороне и опорной зоне. Джака и Себальос гостям не помогут, а пара Давид Луиз – Сократил не представляет собой оплот надёжности.



На протяжении четырёх подряд поединков «Арсенал» хотя бы раз пропускает во вторых таймах. Предыдущие годы работы Унаи Эмери показывают, что команды испанского специалиста часто перенимают черты его характера. Когда у «канониров» отличное настроение, то соперникам не позавидуешь, но во время нервотрёпки и неудачной серии Давид Луиз и компания порой рассыпаются как карточный домик.



«Лестер Сити» одержал четыре победы подряд на своём поле в рамках английской Премьер-лиги, а «канониры» по результатам в гостевых матчах идут в нижней половине турнирной таблицы. Без поддержки фанатов и чувства уверенности «Арсенал» слаб ментально. Команде Унаи Эмери не хватает лидеров в раздевалке, а у Брендана Роджерса сплочённый коллектив.

Ставка на матч «Лестер Сити» — «Арсенал»

«Арсенал» в четырёх подряд матчах пропускает после перерыва. За коэффициент 2.14 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Лестер Сити» во втором тайме больше 1. В каждом из шести последних поединков в английской Премьер-лиге «лисы» забивали на указанном интервале и в сумме наколотили 14 голов.



Ставка: индивидуальный тотал «Лестер Сити» во втором тайме больше 1 за 2.14.

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