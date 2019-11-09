«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз: «быкам» не светит победа в Черкизово

10 ноября на стадионе «РЖД Арена» в центральном матче 16-го тура РПЛ «Локомотив» примет «Краснодар». Встреча начнётся в 19:00 мск. Эксперты склоняются к победе «железнодорожников». Сделать ставку на команду Юрия Сёмина в букмекерских конторах можно за 2.28. Виктория «быков» оценена аналитиками коэффициентом 3.14.

Прогноз матча «Локомотив» — «Краснодар» (10.11.2019)

«Локомотив» и «Краснодар» неплохо выглядели в еврокубках на неделе, но из-за разницы в уровне соперников добились противоположных результатов. «Железнодорожники» при 1:1 с «Ювентусом» могли и вовсе вырвать победу, однако в уже компенсированное арбитром время пропустили обидный гол от Дугласа Косты.



«Быки» использовали свой шанс и снова одолели «Трабзонспор». Коллектив Мурада Мусаева сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, а при удачном раскладе компанию «Краснодару» составит «Локомотив» и, возможно, «Зенит». В ближайшем поединке участники еврокубков сразятся в принципиальном сражении.



В прошлом сезоне «Локомотив» дома одолел на своём поле «Краснодар» при крайне спорном судейском решении в пользу «железнодорожников». Именно данный результат многие считают основной причиной, по которой красно-зелёные обошли «быков» в турнирной таблице и напрямую попали в групповой этап Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне «Локомотив» опережает «Краснодар» на один балл. В первом круге соперники сыграли вничью 1:1, а в предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. За «железнодорожников» говорит фактор своего поля и лишний день отдыха, но и у «быков» есть достаточно козырей.



Беспроигрышная серия команды Мурада Мусаева достигла шести матчей, а «Локомотив» не может победить в четырёх поединках подряд. Оба коллектива потратили немало сил в еврокубках, но у «быков» солиднее выглядит скамейка запасных. Также, стоит учитывать и эмоциональную составляющую. «Железнодорожники» потерпели обидное поражение, а «Краснодар» отпраздновал победу.



Так как встречаются прямые конкуренты и уже достаточно принципиальные соперники, то на первый план с высокой вероятностью выйдет борьба и стремление не уступить. Оппоненты постараются нейтрализовать сильные стороны друг друга, поэтому логичнее отталкиваться от низа. Наш взгляд, стоит проверить победу «Локомотива» или ничью с общим тоталом меньше 3,5 за коэффициент 1.84.



Нас устраивают следующие варианты: 1:0, 2:0, 3:0, 0:0, 1:1, 2:1. Если «Краснодар» забивает два, то ставка не сыграет в любом случае, но шансы на подобное развитие событий невелики. Юрий Сёмин найдёт нужные слова и сумеет настроить своих парней должны образом. Потенциальная ничья и для гостей станет неплохим результатом, поэтому «быки» обязательно учтут риски на тактическом разборе.

Участие в еврокубковых поединках на неделе повлияет на итоговый результат. Из-за нагрузок матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдёт не с такой высокой интенсивностью, с какой мог бы при оптимальных физических кондициях футболистов. Медленный темп больше на руку хозяевам, да и голов в подобных поединках обычно бывает немного.

Ставка на матч «Локомотив» — «Краснодар»

«Локомотив» не может выиграть на протяжении четырёх последних матчей, но и у «Краснодара» три подряд ничьи в рамках РПЛ. Из-за нагрузки в еврокубках обе команды не станут нагнетать скорости. Медленный темп на руку хозяевам, поэтому за коэффициент 1.84 мы возьмём 1Х на «железнодорожников» при общем тотале меньше 3,5.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1.84

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.