Рафаэль Надаль — Даниил Медведев. Прогноз: россиянин удивит первую ракетку мира

13 ноября в матче группового этапа итогового мужского турнира ATP в Лондоне Рафаэль Надаль сыграет с Даниилом Медведевым. Букмекеры отдают небольшое предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.82.

Оба теннисиста довольно неожиданно проиграли в первом туре группового этапа, фактически лишив себя права на ошибку. Теперь в двух оставшихся матчах квартета Андре Агасси им нужно побеждать, причём желательно как можно увереннее. Потому что накануне они не смогли взять ни одного сета.



Медведев уступил Стефаносу Циципасу (6:7, 4:6), хотя до этого выиграл у него все пять очных встреч. Грек не показал какого-то особенного уровня, основная проблема была в самом россиянине. Он действовал примерно так же, как и две недели назад против Жереми Шарди на турнире в Париже. И впервые с июня потерпел второе поражение подряд.



Нельзя сказать, что Даниил выглядел совсем уж плохо. Он пытался играть в привычный теннис, но ошибался там, где в оптимальной форме попадал в девяти случаях из 10. Не мог уложить мяч под линию, часто мазал на 5-10 сантиметров или, напротив, отправлял его со слишком большим запасом, позволяя Стефаносу дойти и ответить.



Основная проблема тесно связана с поиском ритма, что вполне нормально после утомительнейшего сезона, проблем со здоровьем и долгого простоя. За последний месяц он провёл лишь второй поединок. Однако даже при таких исходных данных Медведев вполне мог победить: Циципас редко цеплялся за его подачу, совершив один-единственный брейк.



Но Даниил отдал тай-брейк в первом сете, а во втором проиграл подачу при счёте 4:4. Не хватило прежде всего качественного приёма: всего 30% выигранных мячей при полном отсутствии брейк-пойнтов. Грек, как назло, подавал хорошо. Первым мячом попадал не так уж часто, зато обошёлся без двойных ошибок.



Теперь Медведеву для продолжения борьбы нужно обыгрывать Надаля, который начал итоговый турнир с поражения от Александра Зверева. Что любопытно, до вчерашнего дня он тоже вёл по очным встречам у немца со счётом 5-0. Но на этот раз испанец проиграл по всем статьям (2:6, 4:6), полностью провалив отрезок с 5-го по 10-й геймы.



Во второй половине второй партии Рафа более или менее раскочегарился и навязал борьбу, но к тому моменту Зверев уже успел совершить брейк. Подавал он очень крепко, после попадания первым мячом практически не проигрывал. В итоге испанец так и не получил ни одного брейк-пойнта.



Получается, что мы имеем очную встречу двух элитных теннисистов, которые на данный момент явно находятся не в оптимальных кондициях. Надаль, правда, говорит, что накануне не испытывал болей в мышцах живота. Тем не менее очевидно, что в первом туре он не сыграл и на половину своих возможностей.



Медведев много ошибался и принимал по своим меркам довольно слабо. А затем сообщил журналистам, что сыграл даже лучше, чем ожидал. Россиянин заметно моложе и во втором матче, скорее всего, будет действовать более уверенно. Он уже отыграл в Лондоне 100 минут и приспособился к покрытию — в принципе, этого вполне достаточно, чтобы худо-бедно нащупать привычный ритм.



Скорее всего, Рафаэль попробует зацепиться в дебюте и продолжить борьбу на итоговом турнире, но если что-то пойдёт не так, упираться и лишний раз рисковать здоровьем он не станет. ТБШ для него гораздо важнее, а подвергать дополнительной угрозе организм в конце тяжёлого и успешного сезона нет никакого смысла. Не исключаем даже снятие по ходу игры.



Испанец сам говорил, что остаться первой ракеткой к концу года для него не самоцель. Раз так, проверим две ставки. Первый сет результативнее второго идёт за 2.33 и полностью нас устраивает, в последнее время этот вариант часто проходит в матчах Медведева. Альтернатива — ТМ 9,5 гейма во второй партии за 2.22.

Вторая — “на любителя”: победа Медведева + тотал меньше 21,5 гейма за 3.62. Это очень опасная ставка, продиктованная исключительно большими сомнениями в физической готовности и мотивации Надаля. Если не хотите рисковать, подумайте о лобовой победе Даниила за вполне достойный коэффициент 1.82.

Ставки на матч Рафаэль Надаль — Даниил Медведев

Первый сет результативнее второго идёт за 2.33 и полностью нас устраивает, в последнее время этот вариант часто проходит в матчах Медведева. Вторая ставка — победа Медведева + тотал меньше 21,5 гейма за 3.62. Это очень опасная ставка, продиктованная исключительно большими сомнениями в физической готовности и мотивации Надаля.

Ставка №1: победа Медведева + тотал меньше 21,5 гейма за 3.62.



Ставка №2: первый сет результативнее второго за 2.33.