Германия – Беларусь. Прогноз: Лёв обойдётся без экспериментов

16 ноября на стадионе «Боруссия- Парк» в Мёнхенгладбахе в матче 9-го тура группы С квалификации Евро-2020 сборная Германии примет национальную команду Беларуси. Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты ожидают увидеть разгром в исполнении бундестим. Сделать ставку на коллектив Йоахима Лёва в букмекерских конторах можно за 1.06. Победа «белых крыльев» оценивается аналитиками коэффициентом 50.0.

Прогноз матча Германия — Беларусь (15.11.2019)

Сборная Германии за два тура до завершения отборочного цикла ещё не гарантировала себе прямую путёвку на Евро-2020. Разумеется, бундестим с высокой вероятностью попадёт на главный турнир лета, однако некоторые формальности ещё остаются. В ближайшем матче коллектив Йоахима Лёва ожидает соперничество с национальной командой Беларуси, и здесь Нойер и компания уже могут решить все вопросы.



В группе С ситуация следующая: у Германии и Нидерландов по 15 очков, на три балла отстаёт Северная Ирландия, и у каждой сборной есть в запасе по два матча. Главные конкуренты бундестим сойдутся друг с другом, поэтому победа команды Йоахима Лёва в совокупности с потерей очков «зелёно-белой армией» обеспечит Нойеру с партнёрами попадание Евро-2020 за тур до окончания квалификации.



Беларусь проваливает отборочный цикл, но это не значит, что «белые крылья» пролетят мимо Евро-2020. Понятно, что в группе с Германией и Нидерландами попасть в топ-2 практически нереально, однако Северная Ирландия показала, как можно напрячь фаворитов, если брать очки с прямыми конкурентами. Впрочем, команда Михаила Мархеля выиграла в своём квартете в Лиге наций УЕФА и шанс ещё получит.



В ближайшем поединке котировки аналитиков логичны и предсказуемы. Германия идёт явным фаворитом, и фактически у нас есть только две неизвестных переменных. Сколько мячей отгрузит бундестим и сподобится ли хоть на один точный выстрел Беларусь. За коэффициент 2.02 мы сделаем ставку на победу хозяев всухую при общем тотале больше 2,5.



В нынешнем отборочном цикле у Германии уже шесть пропущенных мячей, но все проблемы в обороне пришлись исключительно на принципиальные битвы с Нидерландами. Немцы на выезде одолели Беларусь 2:0, расправились с Эстонией 8:0 и 3:0 при том, что в гостевом поединке уже на 14-й минуте красную карточку схватил Эмре Джан. Также бундестим переиграла Северную Ирландию 2:0.



Оба матча с низкой результативностью Германия проводила на чужих полях. При поддержке родных трибун коллектив Йоахима Лёва постарается показать всю свою атакующую мощь, иначе болельщики не поймут. Бундестим и Беларусь находятся в разных весовых категориях, поэтому гости могут рассчитывать только на недооценку со стороны статусного противника.

Проблема для «белых крыльев» заключается в том, что Германия ещё не обеспечила себе путёвку на Евро-2020. Немцы ответственно подойдут к матчу, постараются избежать ляпов в обороне и с запасом добыть три очка. Экспериментами Лёв займётся в товарищеских встречах, а сейчас важнее сделать нужный результат и успокоить фанатов.

Ставка на матч Германия — Беларусь

В квалификации к Евро-2020 Германия пропускала только от Нидерландов. За коэффициент 2.02 мы сделаем ставку на победу немцев при общем тотале больше 2,5. Команда Йоахима Лёва постарается избежать ляпов в обороне и заполучить заветную путёвку на летний турнир. Беларусь не имеет в своём составе исполнителей мирового уровня, чтобы остановить в гостях столь мощного противника.



Ставка: победа Германии всухую при тотале больше 2,5 за 2.02.

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