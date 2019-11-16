«Трактор» — «Автомобилист». Прогноз: Кравцов принесёт Юрзинову первые очки

17 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске встретится с «Автомобилистом». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу уральцев в основное время можно с коэффициентом 2.08.
Анализ матча «Трактор» — «Автомобилист» (17.11.2019)
Дебют Владимира Юрзинова явно получился не таким, как он рассчитывал. В двух матчах после увольнения Петериса Скудры «Трактор» потерпел два разгромных поражения на выезде с общим счётом 3:9. С «Металлургом» дело закончилось на 2:5, а с «Ак Барсом» — на 1:4.
При этом нельзя сказать, что «мишки» играли совсем уж ужасно. Напротив, эпизодами получалось вполне неплохо, но слабая игра вратарей и провальные отрезки не позволяли хотя бы довести дело до концовки. В обоих случаях челябинцы пропускали по две шайбы за короткий промежуток времени.
В Магнитогорске они позволили за 18 секунд превратить 1:1 в 1:3, а в Казани получили 0:2 к пятой минуте, хотя имели отличную возможность забить первыми. Словом, работы у нового тренерского штаба предостаточно. Ошибок и привозов в обороне хватает с головой, а голкиперы не тащат.
Проблема в том, что времени совсем нет. Положение «Трактора» максимально близко к критичному: ужасные 22 очка в 29 матчах. До зоны плей-офф аж девять баллов, хотя почти все конкуренты имеют по 2-4 игры в запасе. Права на ошибку больше не осталось, для спасения сезона нужно давать результат здесь и сейчас.
«Автомобилист», напротив, сумел оттолкнуться ото дна и добыл три победы подряд. Две из них — ещё до паузы на Евротур: 4:3 ОТ с «Барысом» и 5:3 с «Трактором», после чего Скудра и был отправлен в отставку. 13 ноября уральцы на своём льду хлопнули «Сочи» (5:1). Несмотря на счёт, пришлось немало попотеть.
За два периода соперники отличились по разу, но в дебюте третьей 20-минутки хозяева отличились в меньшинстве. После этого «Сочи» надломился и быстро пропустил ещё. А две заключительные шайбы получил уже на последней минуте. Так что говорить о полном выздоровлении подопечных Андрея Мартемьянова пока рано.
В связи с этим мы попробуем сыграть от аутсайдера. «Автомобилист» в последнее время обыгрывал в лучшем случае середняков, да и то не шибко уверенно. «Трактор», конечно, выглядит печально, но на своём льду эта команда способна упереться. 2.08 на П2 смотрится сомнительно.
На наш взгляд, с учётом места проведения встречи шансы близки к равным, хотя определённое преимущество у гостей, пожалуй, имеется. В связи с этим не будем мудрить и заиграем 1Х за 1.75. Вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.07.
Также проверим ИТБ 0,5 очка Виталия Кравцова за 2.20. Молодой форвард после возвращения в Россию набрал два балла в четырёх матчах. Свои 15-16 минут айстайма он получает, а оборона у «Автомобилиста» по-прежнему много ошибается. Возможность отметиться результативным действием наверняка предоставится.
Ставки на матч «Трактор» — «Автомобилист»
«Автомобилист» в последнее время обыгрывал в лучшем случае середняков, да и то не шибко уверенно. «Трактор», конечно, выглядит печально, но на своём льду эта команда способна упереться. На наш взгляд, с учётом места проведения встречи шансы близки к равным.
Ставка №1: «Трактор» не проиграет + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.07.
Ставка №2: Виталий Кравцов наберёт очки за 2.20.
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