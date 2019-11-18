Шотландия — Казахстан. Прогноз: хозяева финишируют вслед за Бельгией и Россией

19 ноября в матче 10-го тура отборочного цикла Евро-2020 сборная Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго встретится с Казахстаном. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу шотландцев можно с коэффициентом 1.60.

Анализ матча Шотландия — Казахстан (19.11.2019)

Борьба за выход в финальную часть чемпионата Европы — 2020 в группе I уже закончена, однако определённая мотивация у команд будет. В Глазго разыгрывается третье место в отборочной группе. Мелочь, а приятно. У шотландцев, конечно, гораздо больше шансов: достаточно просто не проиграть.



У хозяев после девяти туров 12 очков, у Казахстана — 10. Теоретически вмешаться может команда Кипра, также набравшая 10 баллов. Но ей во вторник играть на выезде с Бельгией, так что возможности зацепиться минимальны. Сан-Марино точно финиширует последним — на данный момент эта команда только проигрывала.



Шотландия на своём поле одержала две победы в четырёх матчах. Проиграла лидерам группы — Бельгии (0:4) и России (1:2), хотя в поединке с подопечными Станислава Черчесова могла зацепиться и за ничью, ведь забила первой уже на 10-й минуте (пусть и не без помощи Гильерме). Но не сложилось.



Зато с остальными соперниками удалось набрать максимум. Кипр дожали в концовке (2:1), Сан-Марино разнесли по всем статьям (6:0). Разумеется, состав у сборной Шотландии посильнее. Какие-то локальные эксперименты с составом наверняка будут, но закончить отборочный цикл на своём поле на мажорной ноте видится делом чести.



Не стоит забывать о личной мести. Именно Казахстан сенсационно разгромил Шотландию на старте квалификации со счётом 3:0, сразу же поставив “тартановую армию” в положение догоняющих. Именно поэтому проблемы с мотивацией вряд ли возникнут: желание поквитаться перед своими болельщиками за то поражение наверняка проявится.

Сборная Казахстана может быть довольна собой: определённую борьбу фаворитам удалось навязать, что само по себе вполне тянет на промежуточный успех. Можно сожалеть только о матчах с Кипром: на выезде сыграли вничью, хотя забили первыми (1:1), а дома вели в счёте до середины второго тайма, но умудрились пропустить (1:2).



С выездными встречами у подопечных Михала Билека не очень: уже упомянутая ничья на Кипре да победа над Сан-Марино, причём футбольный “карлик” пропустил только трижды (3:1). В Глазго зацепиться за результат будет гораздо сложнее, так что не станем мудрить и возьмём П1 с форой (-1) за 2.08.

Ставки на матч Шотландия — Казахстан

Именно Казахстан сенсационно разгромил Шотландию на старте квалификации со счётом 3:0, сразу же поставив “тартановую армию” в положение догоняющих. Именно поэтому проблемы с мотивацией вряд ли возникнут: желание поквитаться перед своими болельщиками за то поражение наверняка проявится. Проверим П1 с форой (-1) за 2.08.



Ставка: победа Шотландии с форой (-1) за 2.08.