«Леганес» — «Барселона». Прогноз: Месси и Суарес победят худший клуб Примеры

23 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании “Леганес” на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе встретится с “Барселоной”. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.47.

Анализ матча «Леганес» — «Барселона» (23.11.2019)

“Барселона” после международной паузы получила максимально удобного соперника. Даже довольно среднего по собственным меркам качества футбола наверняка хватит для победы, так как “Леганес” уже давно занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 13 турах всего шесть очков.



Единственную победу в сезоне команда одержала над новичком Примеры “Мальоркой” (1:0), да и то с горем пополам. Хозяева открыли счёт в первом тайме, после чего действовали вторым номером, а в концовке в открытую тянули время. Дотерпеть всё же удалось, но говорить о какой-то поставленной игре не приходится.

Перед перерывом “Леганес” внезапно отнял очки у “Реала Сосьедад” (2:2) в Сан-Себастьяне. Впрочем, по игре преимущество басков не вызывало сомнений, однако гости забили в концовке и выстояли. “Реал Сосьедад” владел мячом, имел много стандартов и практически прописался в чужой штрафной, но вырвать победу всё же не смог.



“Барселона” сейчас сильно зависима от Лионеля Месси. Её любимый фокус в последнее время — одержать победу при серенькой командной игре и отсутствии идей благодаря озарениям аргентинца. В предыдущем туре именно так удалось разгромить “Сельту” (4:1): никакого яркого футбола не было и близко, однако фактор Лео перевесил всё остальное.



Месси оформил хет-трик и позволил сине-гранатовым сохранить первое место в турнирной таблице. У “Барсы” и “Реала” по 25 очков в 12 турах. “Атлетико” с “Севильей” провели на одну встречу больше и отстают на один балл. Плотность высока, так что любая осечка может опустить команду на четвёртую-пятую позицию.



Ожидать от подопечных Эрнесто Вальверде яркого футбола и уймы голов немного наивно, особенно в первом же матче после возвращения игроков из своих сборных. Тем не менее поводов сомневаться в итоговой победе не видно. Слишком уж слаб соперник. Разница в индивидуальном мастерстве велика, так что свои 2-3 мяча Месси с Суаресом наверняка сообразят.



“Барселона” лишь раз в нынешнем розыгрыше Примеры забила на чужом поле больше двух голов, случилось это после предыдущего международного перерыва. 19 октября от каталонцев пострадал “Эйбар”. 3:0, по голу забили Антуан Гризманн, Лионель Месси и Луис Суарес. Чего-то подобного ждём и на этот раз.



На наш взгляд, гости испытают определённые трудности, но за счёт лидеров добудут победу с разницей в 2-3 мяча. П2 с форой (-1,5) идёт за 2.31 и полностью нас устраивает. В четырёх из шести предыдущих очных встреч “Барселона” выигрывала у “Леганеса” с нужной разницей: 3:1, 1:2, 3:1, 3:0, 2:1 и 5:1. Вариант попроще — ИТБ 2 мяча гостей за 1.90.



Также проверим “гол с 45.00 до 60.00” за 2.50. Сине-гранатовые удивительно активны на этом отрезке: в 13 матчах Примеры они забили восемь голов в дебюте второго тайма. Кроме того, в двух предыдущих очных встречах в выбранном промежутке было забито три мяча. Для такого коэффициента статистика обнадёживает.

Ставки на матч «Леганес» — «Барселона»

Ожидать от подопечных Эрнесто Вальверде яркого футбола наивно, однако поводов сомневаться в итоговой победе совсем немного. Слишком уж слаб соперник. Разница в индивидуальном мастерстве велика, так что свои 2-3 мяча Месси с Суаресом наверняка сообразят. П2 с форой (-1,5) идёт за 2.31 и полностью нас устраивает. В четырёх из шести предыдущих очных встреч “Барселона” выигрывала у “Леганеса” с нужной разницей: 3:1, 1:2, 3:1, 3:0, 2:1 и 5:1. Вариант попроще — ИТБ 2 мяча гостей за 1.90.



Ставка №1: победа “Барселоны” с форой (-1,5 мяча) за 2.31.



Ставка №2: гол с 45:00 до 60:00 за 2.50.