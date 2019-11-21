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«Леганес» — «Барселона», 23 ноября, прогноз на матч Примеры

«Леганес» — «Барселона». Прогноз
Алексей Серяков
«Леганес» — «Барселона». Прогноз: Месси и Суарес победят худший клуб Примеры
Каталонцы не показывают яркого футбола, но фактор Месси часто перевешивает негатив.
Ставки 0

23 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании “Леганес” на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе встретится с “Барселоной”. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.47.

Анализ матча «Леганес» — «Барселона» (23.11.2019)

Испания - Примера. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 15:00 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Барселона
Барселона

“Барселона” после международной паузы получила максимально удобного соперника. Даже довольно среднего по собственным меркам качества футбола наверняка хватит для победы, так как “Леганес” уже давно занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 13 турах всего шесть очков.

Единственную победу в сезоне команда одержала над новичком Примеры “Мальоркой” (1:0), да и то с горем пополам. Хозяева открыли счёт в первом тайме, после чего действовали вторым номером, а в концовке в открытую тянули время. Дотерпеть всё же удалось, но говорить о какой-то поставленной игре не приходится.

Перед перерывом “Леганес” внезапно отнял очки у “Реала Сосьедад” (2:2) в Сан-Себастьяне. Впрочем, по игре преимущество басков не вызывало сомнений, однако гости забили в концовке и выстояли. “Реал Сосьедад” владел мячом, имел много стандартов и практически прописался в чужой штрафной, но вырвать победу всё же не смог.

“Барселона” сейчас сильно зависима от Лионеля Месси. Её любимый фокус в последнее время — одержать победу при серенькой командной игре и отсутствии идей благодаря озарениям аргентинца. В предыдущем туре именно так удалось разгромить “Сельту” (4:1): никакого яркого футбола не было и близко, однако фактор Лео перевесил всё остальное.

Месси оформил хет-трик и позволил сине-гранатовым сохранить первое место в турнирной таблице. У “Барсы” и “Реала” по 25 очков в 12 турах. “Атлетико” с “Севильей” провели на одну встречу больше и отстают на один балл. Плотность высока, так что любая осечка может опустить команду на четвёртую-пятую позицию.

Ожидать от подопечных Эрнесто Вальверде яркого футбола и уймы голов немного наивно, особенно в первом же матче после возвращения игроков из своих сборных. Тем не менее поводов сомневаться в итоговой победе не видно. Слишком уж слаб соперник. Разница в индивидуальном мастерстве велика, так что свои 2-3 мяча Месси с Суаресом наверняка сообразят.

“Барселона” лишь раз в нынешнем розыгрыше Примеры забила на чужом поле больше двух голов, случилось это после предыдущего международного перерыва. 19 октября от каталонцев пострадал “Эйбар”. 3:0, по голу забили Антуан Гризманн, Лионель Месси и Луис Суарес. Чего-то подобного ждём и на этот раз.

На наш взгляд, гости испытают определённые трудности, но за счёт лидеров добудут победу с разницей в 2-3 мяча. П2 с форой (-1,5) идёт за 2.31 и полностью нас устраивает. В четырёх из шести предыдущих очных встреч “Барселона” выигрывала у “Леганеса” с нужной разницей: 3:1, 1:2, 3:1, 3:0, 2:1 и 5:1. Вариант попроще — ИТБ 2 мяча гостей за 1.90.

Также проверим “гол с 45.00 до 60.00” за 2.50. Сине-гранатовые удивительно активны на этом отрезке: в 13 матчах Примеры они забили восемь голов в дебюте второго тайма. Кроме того, в двух предыдущих очных встречах в выбранном промежутке было забито три мяча. Для такого коэффициента статистика обнадёживает.

Ставки на матч «Леганес» — «Барселона»

Ожидать от подопечных Эрнесто Вальверде яркого футбола наивно, однако поводов сомневаться в итоговой победе совсем немного. Слишком уж слаб соперник. Разница в индивидуальном мастерстве велика, так что свои 2-3 мяча Месси с Суаресом наверняка сообразят. П2 с форой (-1,5) идёт за 2.31 и полностью нас устраивает. В четырёх из шести предыдущих очных встреч “Барселона” выигрывала у “Леганеса” с нужной разницей: 3:1, 1:2, 3:1, 3:0, 2:1 и 5:1. Вариант попроще — ИТБ 2 мяча гостей за 1.90.

Ставка №1: победа “Барселоны” с форой (-1,5 мяча) за 2.31.

Ставка №2: гол с 45:00 до 60:00 за 2.50.

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