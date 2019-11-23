«Арсенал» — «Краснодар». Прогноз: ставим на «быков» с коэффициентом 3.18

За четыре последних матча против туляков у «Краснодара» 12 очков и разница мячей 11:0.

24 ноября на стадионе «Арсенал» одноимённый клуб в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги примет «Краснодар». Встреча начнётся в 16:30 мск. Эксперты считают «быков» фаворитом поединка. Сделать ставку на Ари и компанию в букмекерских конторах можно за 1.98. Победа туляков оценена аналитиками коэффициентом 4.06.

Прогноз матча «Арсенал» — «Краснодар» (24.11.2019)

«Краснодар» выдал четыре ничьи подряд во внутреннем первенстве и уже прилично отстаёт даже от второй строчки, гарантирующей попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Впереди у «быков» важнейшие матчи в Лиге Европы, но и в РПЛ команду Мурада Мусаева ожидает непростой поединок в Туле.

На старте сезона «Арсенал» шёл в лидирующей группе, однако со временем после бездарного вылета из квалификации Лиги Европы туляки скатились к середнякам и лишь на два очка опережают «Рубин» и «Тамбов». В девяти последних матчах у коллектива Игоря Черевченко только одна победа и не самая качественная игра.

Неудивительно, что специалисты считают фаворитом «Краснодар». Чистая победа «быков» идёт за 1.98 и выглядит достаточно привлекательно. Впрочем, для любителей риска есть ещё более перспективное предложение. Виктория гостей в первом тайме и во всём матче доступна в конторах за вкусный коэффициент 3.18, и мы отважимся на данный вариант.

В конце сентября «Краснодар» в очном противостоянии одолел «Арсенал» со счётом 2:0, и лидерство «быки» захватили уже по итогам 45 минут. Разумеется, на поле туляков будет совсем другая игра, да и погодные условия обязательно скажутся, но футболисты на поле выйдут практически те же.

Команда Мурада Мусаева подхватила синдром ничьих, однако это ещё не самое худшее, что могло случиться. Дело в том, что в каждом из четырёх последних матчах «Краснодару» приходилось отыгрываться. «Быки» пропускали первыми, а уже затем спасали результат и набирали один балл в турнирную таблицу.

Пауза на матчи сборных должна послужить отличным плацдармом для разбора полётов. Мурад Мусаев молодой и прогрессивный специалист, умеющий вносить коррективы в сжатые сроки. Игорь Черевченко также постарался качественно подготовить своих парней к ближайшему поединку, однако у «Краснодара» куда более талантливые и мастеровитые исполнители.

Если смотреть на историю личных встреч последних лет, то здесь всё в пользу «быков». Начиная с 2018 года, «Краснодар» трижды выиграл по 3:0 и ещё раз 2:0 в первом круге текущего сезона. Лишь в одном из упомянутых поединков «Арсенал» держал ничью после 45 минут. Туляки сейчас на спаде, а команда Мурада Мусаева предельно мотивирована на борьбу за самые высокие места.

Ставка на матч «Арсенал» — «Краснодар»

В четырёх последних матчах против туляков у «Краснодара» одни сплошные победы с общим счётом 11:0. За коэффициент 3.18 мы поставим на викторию «быков» в первом тайме и во всём поединке. В октябре и ноября команда Мурада Мусаева слишком часто позволяла соперникам вырываться вперёд, пора сделать выводы.

Ставка: победа «Краснодара» в первом тайме и в матче за 3.18.

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