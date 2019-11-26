«Славия» — «Интер». Прогноз: Конте сохранит шансы на плей-офф Лиги чемпионов

26 ноября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов “Славия” в Праге встретится с “Интером”. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу итальянского клуба можно с коэффициентом 2.33.

Анализ матча «Славия Прага» — «Интер» (26.11.2019)

“Интер” имел всё необходимое, чтобы всерьёз рассчитывать на выход в плей-офф Лиги чемпионов. А вместо этого набрал всего четыре очка в четырёх турах и остро зависит от конкурентов. У “Барселоны” сейчас восемь баллов, у “Боруссии” — семь. Многое решит очная встреча этих команд в Испании.



Нерадзурри не смогли дожать “Славию” в первом туре, хотя Ромелу Лукаку в концовке бил из убойной позиции. Затем они уступили “Барселоне” в близкой игре (1:2): при прочих равных индивидуальное мастерство Месси и Суареса оказалось ключевым фактором. Итальянский клуб открыл счёт и вообще мощно провёл первый тайм, а в итоге остался с пустыми руками.



Наконец, в четвёртом туре миланцы вели к перерыву в Дортмунде со счётом 2:0, однако во втором тайме вжались в штрафную, фактически не имели контригры и позволили “Боруссии” оформить сумасшедший камбэк (2:3). Так немецкий клуб стал хозяином положения, выйдя на чистую вторую строчку в квартете.



При этом в шестом туре дортмундцы сыграют со “Славией” на своём поле, а потому рассчитывать на потерю очков при всей смелости и симпатичности чешского клуба непросто. Строго говоря, если “Интер” не сможет переломить ситуацию и останется без путёвки в плей-офф, то может винить в этом только себя. Слишком уж много очков было потеряно на ровном месте.



У подопечных Антонио Конте не осталось вариантов: нужно забыть предыдущие матчи и любой ценой выиграть в Праге, а затем постараться удивить “Барселону” в родных стенах. Кое-какие шансы есть: если каталонцы в среду победят “Боруссию”, то гарантируют себе первое место в группе и наверняка поберегут лидеров в заключительном туре.



“Славия” однозначно занесёт групповой этап себе в актив: два очка в группе смерти при очень ярком и достойном футболе — это грандиозный успех для маленького клуба со скромным бюджетом. Что любопытно, пражане пока набирают очки только в гостях — 1:1 с “Интером” и 0:0 с “Барселоной”.



С каталонцами “Славии”, конечно, повезло. Сине-гранатовые имели тотальный перевес в первом тайме, но так и не смогли забить из-за слабой реализации и вдохновенной игры голкипера. А после перерыва сбавили обороты, включившись лишь на 8-10 минут. Отчасти это можно считать компенсацией за обидные домашние поражения от “Боруссии” (0:2) и “Барселоны” (1:2).



Преимущество “Интера” по качеству состава не вызывает сомнений. При этом “Славия” в родных стенах старалась играть от себя даже с дортмундцами и каталонцами. Если хозяева вновь будут стремиться действовать первым номером, нерадзурри это пойдёт только на руку. Конте не изменяет привычному прагматичному футболу, не стесняясь отдавать мяч сопернику.



Скажем, в субботу миланцы разгромили на выезде “Торино” (3:0), хотя владели мячом лишь 42% времени. Тем не менее никакой интриги не было и близко: уже к 33-й минуте гости довели преимущество до двух голов, после чего перешли на режим экономии энергии. С точки зрения запаса сил и свежести проблем у них быть не должно.



Раз так, не будем мудрить и заиграем П2 за 2.33. “Славия” способна попить крови у кого угодно и точно не станет подарком, однако отсутствие права на ошибку и воспоминания о провальной ничьей в первом туре наверняка помогут гостям удерживать концентрацию и мотивацию на высоком уровне.

Также симпатично выглядит П1 по угловым за 2.09. Чехи действуют агрессивно, атакуют широко и подают много корнеров, а вот нерадзурри, напротив, стараются действовать вертикальнее и редко подолгу владеют мячом. “Славия” в среднем подаёт в Лиге чемпионов 6,33 угловых за матч, а “Интер” — всего 2.

Ставки на матч «Славия» — «Интер»

Преимущество “Интера” по качеству состава не вызывает сомнений. При этом “Славия” в родных стенах старалась играть от себя даже с дортмундцами и каталонцами. Если хозяева вновь будут стремиться действовать первым номером, нерадзурри это пойдёт только на руку. Раз так, не будем мудрить и заиграем П2 за 2.33.



Ставка №1: победа “Интера” за 2.33.



Ставка №2: “Славия” подаст больше угловых за 2.09.