«Реал Мадрид» — «Эспаньол». Прогноз: Зидан продлит победную серию

7 декабря в матче 16-го тура чемпионата Испании “Реал” в Мадриде встретится с “Эспаньолом”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридского клуба можно с коэффициентом 1.21.

Анализ матча «Реал Мадрид» — «Эспаньол» (07.12.2019)

“Реал” наконец-то набрал крейсерский ход. Качество футбола далеко не всегда бывает высоким, но всё это остаётся на втором плане ровно до тех пор, пока удаётся добыть результат. В последнее время проблем с этим нет. В Лиге чемпионов мадридцы гарантировали себе выход в плей-офф со второго места в группе.



А в чемпионате Испании всё ещё лучше. В пяти последних турах набрано 13 очков из 15 возможных. Единственная осечка случилась в домашнем поединке с “Бетисом” (0:0), где “Королевский клуб” смотрелся предпочтительнее. Он создал гораздо больше, но из-за слабой реализации и сомнительного судейства ограничился ничьей.



В минувшую субботу подопечные Зинедина Зидана вдоволь намучились с “Алавесом” (2:1). Впрочем, это было вполне ожидаемо. Выезд к кусачему противнику сразу после интенсивного матча в Лиге чемпионов (2:2 с “ПСЖ” при полной доминации) на фоне отсутствия нескольких значимых футболистов — это всегда сложно.



“Реал” владел инициативой, хотя понервничать всё же пришлось. Хозяева сравняли счёт с пенальти в середине второго тайма после нарушения Серхио Рамоса, а в концовке обложили штрафную мадридцев угловыми. Но гости довольно спокойно отбились и одержали важную победу.



“Сливочные” продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании на пару с “Барселоной”, у обеих команд по 31 очку в 14 матчах. А главное — это полноценная неделя на отдых, привыкшие играть на три фронта гранды редко получают такие приятные подарки. Восстановить силы перед важным отрезком бесценно.



“Эспаньол” проваливает сезон. В 15 турах удалось разжиться лишь девятью очками, с такими достижениями место в зоне вылета не удивляет. Хуже только несчастный “Леганес” (6), а от спасительной 17-й строчки каталонцев отделяют пять баллов. В пяти последних встречах команда зацепила всего одну ничью (1:1 с “Хетафе” на своём поле).



Словом, котировки букмекеров выглядят справедливо. В родных стенах “Реал” действительно идёт явным фаворитом. Строго говоря, с атакой у “попугаев” всё не так плохо, в шести предыдущих играх они лишь раз не смогли отличиться. Было это в Бильбао (0:3), где не удалось забить даже “Барселоне”.



А вот в обороне всё очень печально. “Эспаньол” — самая пропускающая команда чемпионата Испании (28 голов в 15 турах, то есть около двух мячей за 90 минут). Что удивительно, на выезде результаты гораздо лучше: восемь из девяти очков набрано на чужом поле, а разница мячей в гостевых поединках вполне приличная (5:10). Даже ИТБ 2,5 гола “Реала” идёт за скромные 1.82 — опасно.

В общем, уверенности в разгроме нет. А вот отыграть на ноль мадридцам явно по силам. На своём поле они не пропускали от каталонцев аж с мая 2014 года, с тех пор одержав пять сухих побед подряд (1:0, 2:0, 2:0, 6:0 и 3:0). Пожалуй, П1 всухую за 2.10 напрашивается, терять очки дома после долгого отдыха с аутсайдером — это перебор.

Второй вариант — ТБ 10,5 углового за 2.38. “Эспаньол” старается играть от себя и не стесняется владеть мячом, даже на выезде в среднем имея по 4,3 корнера. Скорее всего, встреча пройдёт в высоком темпе: обе команды тяготеют к атаке и много отдыхали, а потому будут полны сил. Пожалуй, в таких условиях мяч вряд ли станет надолго застревать в центре поля.

Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Эспаньол»

Отыграть на ноль мадридцам явно по силам. На своём поле они не пропускали от каталонцев аж с мая 2014 года, с тех пор одержав пять сухих побед подряд (1:0, 2:0, 2:0, 6:0 и 3:0). П1 всухую за 2.10 напрашивается, терять очки дома после долгого отдыха с аутсайдером — это перебор.



Ставка №1: победа “Реала” всухую за 2.10.



Ставка №2: ТБ 10,5 углового за 2.38.