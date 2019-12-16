«Салават Юлаев» — «Сибирь». Прогноз: уфимцы разогреются перед «зелёным дерби»

17 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе встретится с «Сибирью». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Николая Цулыгина в основное время можно с коэффициентом 1.75.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Сибирь» (17.12.2019)

Перерыв на Кубок Первого канала наверняка пошёл «Салавату Юлаеву» на пользу. Слишком уж тяжёлый и плотный календарь был в последнее время. Из-за этого к концу ноября хоккеисты очевидно подустали и подсели, а вместе с этим испортились и результаты.

В итоге подопечные Николая Цулыгина перед паузой проиграли пять матчей из семи, а единственные победы одержали над «Трактором» (5:2) и «Нефтехимиком» (2:1). Челябинцы занимают последнее место в Восточной конференции, а нижнекамцы — третье с конца.

Уфимцы получили долгожданную возможность выдохнуть и перезарядить батарейки. Следующая пауза случится нескоро: впереди четыре поединка по графику «игра через день», после которых предстоит участие в Кубке Шпенглера в Давосе. Отдыхать при таком расписании совсем некогда.

Положение в турнирной таблице у «СЮ» непростое из-за необычайной плотности в Восточной конференции. Вроде бы четвёртое место при отставании в один балл от «Барыса» — это хорошо, да только у клуба из Казахстана есть три игры в запасе. А по потерянным очкам «Салават» вообще идёт седьмым, пропустив вперёд себя ещё «Автомобилист», «Адмирал» и «Сибирь».

Ближайший соперник — как раз новосибирцы, так что битва ожидается что надо. Фактически это сражение прямых конкурентов. Пара осечек сейчас может дорого обойтись уфимцам. Тогда после возвращения из Швейцарии они рискуют оказаться, скажем, на седьмом месте Востока.

«Сибирь» полностью провалила ноябрь, но постепенно вышла из пике и набрала ход. В пяти матчах перед Евротуром она одержала четыре победы, все — в основное время. Среди пострадавших были не только «Трактор» и «Северсталь», но и «Авангард» с «Йокеритом».

На своём льду шансы отдохнувшего «Салавата» действительно несколько выше. Однако у «СЮ» внушительное количество хоккеистов только-только вернулось в расположение команды из своих сборных, да и «Сибирь» сейчас совсем не похожа на подарок. Коэффициент 1.75 (а именно столько дают на П1) выглядит так себе.

Пожалуй, проверим ТБ 4 гола за 1.85. У хозяев хватает проблем в обороне, так что свои 2-3 шайбы они пропускают даже несмотря на все старания Юхи Метсолы. Града голов мы не ждём, но 4-5 шайб зрители наверняка увидят. Вариант посмелее — 1Х + ТБ 4,5 шайбы за 2.90.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь»

На своём льду шансы отдохнувшего «Салавата» действительно несколько выше. Однако у «СЮ» внушительное количество хоккеистов только-только вернулось в расположение команды из сборных, да и «Сибирь» сейчас совсем не похожа на подарок. Коэффициент 1.75 (а именно столько дают на П1) выглядит так себе. Лучше возьмём ТБ 4,5 шайбы.

Ставка №1: ТБ 4 шайбы за 1.85.