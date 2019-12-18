«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз: казанцы выиграют «зелёное дерби»

19 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани встретится с «Салаватом Юлаевым». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Дмитрия Квартальнова в основное время можно с коэффициентом 1.77.

Анализ матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (19.12.2019)

«Зелёное дерби» по праву считается украшением КХЛ, так как из года в год держит высочайшую планку по эмоциям и накалу страстей. Вот только в нынешней ситуации шансы одной из команд кажутся гораздо предпочтительнее. Практически все факты и детали указывают в пользу «Ак Барса».

Во-первых, в последнее время хозяин льда как минимум набирает очки, а в большинстве случаев одерживает победу. Этот принцип сработал в восьми предыдущих поединках. Шесть из них закончились выигрышем хозяев, а ещё в двух случаях гости оказались сильнее за пределами основного времени.

Причём оба раза сюжет оказался невероятно закручен. В сентябре 2018 года «Ак Барс» проигрывал со счётом 1:4 к 48-й минуте, но сумел спастись благодаря трём голам в равных составах за 7,5 минуты, выдав один из наиболее ярких камбэков за всю историю КХЛ. А потом ещё и победил в серии буллитов (5:4 Б).

А 3,5 недели назад казанцы спокойно переигрывали «Салават Юлаев», но пропустили две шайбы в концовке. Хозяева не опустили рук и сравняли счёт за шесть секунд до сирены, а потом едва не утащили второе очко в овертайме. Но по итогу всё же проиграли по буллитам (4:3 Б).

Во-вторых, «барсы» банально стабильнее. Нельзя сказать, что у Дмитрия Квартальнова какой-то особенно мощный состав, однако за счёт организации и дисциплины провалы случаются крайне редко. А великолепная бригада вратарей помогает оставаться на плаву в трудные моменты.

В-третьих, у хозяев более глубокий состав. «СЮ» страдает от травм, а центральная ось и вовсе выкошена. В Казани придётся обойтись без Маннинена, Хохрякова, Бурмистрова, Сергеева и Солодухина. Равнозначных (или хотя бы сопоставимых по классу) замен у Николая Цулыгина нет.

Вынужденные перестановки в звеньях привели к поражению от «Сибири» на своём льду (2:3). Гости смотрелись гораздо лучше в стартовые 40 минут и без спасений Юхи Метсолы могли бы решить все вопросы заранее. Но «Салавату» помогло большинство, а в третьем периоде при поддержке трибун они зажали «снеговиков» у ворот и едва не довели дело до овертайма.

В строй наконец-то вернулся Теэму Хартикайнен, но и тут радоваться особо нечему. Николай Цулыгин на пресс-конференции прямо заявил, что финн попал в состав только из-за кадровых проблем, на данный момент он не готов на все сто. Набирать форму через матчи — это нормально, особенно в условиях плотного календаря. Но ведь речь не о проходной игре с аутсайдером, а о «зелёном дерби».

Лидер КХЛ за такое наверняка накажет. Единственный плюс гостей — они уже сыграли после Кубка Первого канала, тогда как «Ак Барс» выйдет на лёд после 11-дневного простоя. В теории хозяевам может потребоваться определённое время на поиск ритма, за которое «СЮ» способен открыть счёт и получить преимущество.

В остальном казанцы смотрятся предпочтительнее, так что играть логичнее всего от фаворита. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1,5) за 2.43 и 1Х + ТБ 4,5 шайбы за 2.55. Как правило, битвы этих соперников получаются результативными: в семи последних случаях забрасывалось как минимум четыре шайбы.

Также проверим победу «Ак Барса» во втором периоде за 2.27: ближние скамейки и поддержка зрителей лишь усложнят задачу гостей. «Салават» постарается действовать от обороны и непременно будет грызть лёд, но основные надежды гостей так или иначе связаны с Юхой Метсолой.

Ошибок в защите у уфимцев достаточно, а потому всё сводится к вопросу о состоянии вратаря. Если финн начнёт тащить, как в минувшем плей-офф, варианты появятся. Иначе дыры в составе и короткая «скамейка» рано или поздно скажутся. Поддерживать высокий темп на протяжении длительных отрезков казанцы умеют.

Ставки на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

«Салават» постарается действовать от обороны и будет грызть лёд, но основные надежды гостей так или иначе связаны с Юхой Метсолой. Ошибок в защите у уфимцев достаточно, а потому всё сводится к состоянию вратаря. Если финн начнёт тащить, как в минувшем плей-офф, варианты появятся. Иначе дыры в составе и короткая «скамейка» рано или поздно скажутся.

Ставка №1: «Ак Барс» не проиграет + ТБ 4,5 шайбы за 2.55.

Ставка №2: победа «Ак Барса» во втором периоде за 2.27.