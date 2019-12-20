«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз: Умарк и Сошников зацепятся за очки

21 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе встретится с «Сибирью». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время можно с коэффициентом 1.92.

Анализ матча «Авангард» — «Салават Юлаев» (21.12.2019)

Нынешний сезон становится для «Салавата Юлаева» настоящим испытанием. В девяти последних матчах одержано две победы при семи поражениях. Плотность в Восточной конференции высочайшая, а по потерянным очкам команда занимает лишь девятое место. Плюс неподалёку находится «Нефтехимик».



А ведь впереди ещё и турне в Швейцарию, где после очередного раунда «зелёного дерби» предстоит сыграть предновогодний Кубок Шпенглера. А затем спуститься с высокогорья (что само по себе сложно) и вновь окунуться в плотный календарь КХЛ. Жизненный график, прямо скажем, весьма неприятный.

На таком фоне огромную ценность имеет глубина состава и возможность проводить ротацию. Но у тренерского штаба её как раз нет. Скамейка и так была коротковата, а несколько травм основных хоккеистов фактически не оставили выбора. Теперь играют те, кто банально способен выйти на лёд.



Теему Хартикайнен набирает форму через матчи, в составе много молодых исполнителей, а Линус Умарк всё чаще растворяется на льду и вслух рассуждает о возможном уходе. Швед набирал очки только в двух последних матчах из восьми, а основная острота всё чаще исходит от Никиты Сошникова.



Впрочем, говорить о какой-то катастрофе пока не приходится. Строго говоря, даже на этом провальном отрезке из семи поражений в девяти матчах всё могло сложиться иначе. Четыре неудачи из семи случились с разницей в одну шайбу, а ещё две — в серии буллитов.



Остаётся выезд в Челябинск: там было 2:2 к 59-й минуте, но Ник Бэйлен реализовал большинство, а затем Уфа пропустила в пустые ворота. «СЮ», ясное дело, не показывает искромётного хоккея, но на фоне травм и хандры лидеров это практически невозможно. Команда стабильно навязывает борьбу до последних секунд, но чего-то не хватает.



Где-то везения, где-то концентрации, а где-то — индивидуального мастерства. Повода для оптимизма минимум, хотя год назад ситуация была точно такой же. Тогда к плей-офф «Салават» преобразился. Понятно, что забраться в топ-4 будет очень сложно, но и ставить крест на сезоне пока явно не стоит. Время ещё есть.



Впереди выезд в Балашиху. «Авангард» накануне провёл непростой поединок с «Сибирью», однако своего всё же добился (3:1). Игра получилась близкой, благодаря реализации большинства и грамотной игре по счёту удалось решить все вопросы в основное время. Из негативного — травма Сергея Шумакова.



Похоже, Бобу Хартли вновь придётся перебирать звенья, что несколько увеличивает шансы гостей. Шесть предыдущих очных встреч в гладком первенстве остались за омичами, хотя сразу три из них уходили в дополнительное время. На наш взгляд, шансы хозяев немного выше, но считать их явным фаворитом опасно.



Х2 за 1.87 достойна рассмотрения. «Ястребы» сейчас испытывают проблемы с атакой, а играть вторым номером «Салават» умеет. Можно поднять коэффициент, взяв Х2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.22. Второй вариант — ничья в первом периоде за 2.30. Ждём аккуратного дебюта с обилием борьбы в средней зоне и у бортов.

Ставки на матч «Авангард» — «Салават Юлаев»

У «СЮ» семь поражений в девяти последних матчах, но четыре из них — с разницей в одну шайбу, две — по буллитам, а ещё одно — с голом в пустые ворота. «Авангард» тоже переживает не лучшие времена, да ещё и остался без Сергея Шумакова. Пожалуй, шансы набрать очки у гостей будут.



Ставка №1: «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 6,5 шайбы за 2.22.



Ставка №2: ничья в первом периоде за 2.30.