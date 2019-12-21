«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз: Моуринью преподаст урок Лэмпарду

22 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб примет «Челси» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты не видят явного фаворита лондонского дерби. Сделать ставку на команду Жозе Моуринью в букмекерских конторах можно за 2.42. Победа коллектива Фрэнка Лэмпарда оценивается аналитиками коэффициентом 2.93.

Прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» (22.12.2019)

В 18-м туре английской Премьер-лиги состоятся два больших матча. Встреча между «Тоттенхэмом» и «Челси» по объективным причинам не дотягивает до статуса центральной. Тем не менее, поединок обещает быть жарким: лондонское дерби, Моуринью против Лэмпарда и схватка прямых конкурентов за место в топ-4.



«Шпоры» с новым главным тренером выиграли четыре из пяти матчей в АПЛ, уступив лишь в гостевом поединке «Манчестер Юнайтед». В активе у «Тоттенхэма» 26 очков и великолепная возможность дотянуться до четвёртой строчки уже по итогам ближайшей встречи. У «Челси» на аналогичном отрезке полностью противоположные показатели: одна вымученная победа и четыре поражения. Синие имеют 29 баллов в турнирной таблице.

Не сказать, что «Челси» попался чрезвычайно сложный календарь. Да, пришлось отвлекаться на Лигу чемпионов, но для английских клубов это привычно. Если неудача на выезде с «Манчестер Сити» не стала катастрофой, то домашние поражения 0:1 от «Вест Хэма» и «Борнмута» — это уже тревожный знак для поклонников синих.



В букмекерских конторах «Тоттенхэм» выглядит предпочтительнее, но аналитики сомневаются в успехе хозяев. С коэффициентом 1.78 мы можем проверить фору «0» на «шпор». Победа команды Жозе Моуринью гарантирует нам прибыль, а в случае ничьи мы получим возврат. В триумф «Челси» со столь грозным соперником, да ещё и на чужом поле совсем не верится.



У синих отвратительные результаты во встречах с грандами АПЛ: поражения от «МЮ», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», а также ничья с «Лестером». В упомянутых поединках Абрахам не набрал ни одного балла по системе «гол+пас», а форварда лучше в распоряжении Лэмпарда попросту нет. У Моуринью более мастеровитые и опытные исполнители, которые умеют играть большие матчи.



Лэмпард великолепно знаком с тактическими замыслами Моуринью, но и у Жозе было достаточно времени, чтобы изучить все ходы молодого специалиста. За время работы на телевидении португалец частенько высказывался относительно тех или иных задумок главного тренера «Челси». Синим нечем удивить «Тоттенхэм», состав гостей практически полностью предсказуем ещё до матча.



В составе «Тоттенхэма» в каждой линии больше звёзд и лучше форма в настоящий момент. «Челси» сейчас на спаде, а одна из проблем команды Фрэнка Лэмпарда может стать ключевой в предстоящем поединке. В составе синих нет футболиста, который за прошедшие 17 туров в сумме совершил хотя бы 20 фолов.



Футболисты «Челси» оказывают слишком мало давления, когда играют без мяча, и действуют мягко. Синим не хватает жёсткости. Против любой команды Жозе Моуринью подобный недостаток обычно приводит к колоссальным последствиям. Если «Тоттенхэм» переиграет соперника в агрессии, то гостей спасёт только чудо.

Ставка на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

В нынешнем сезоне у «Челси» ни одной победы над грандами АПЛ, а также четыре поражения в пяти последних матчах. С коэффициентом 1.78 мы сделаем ставку на фору «0» на «Тоттенхэм». У «шпор» лучше состав, больше опыта и тренер, умеющий настраивать своих футболистов на настоящий бой. Лэмпард пока хорош только с середняками и аутсайдерами.



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой «0» с коэффициентом 1.78.

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