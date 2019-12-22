«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: судьи не испортят «зелёное дерби» в Давосе

23 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Давосе встретится с «Ак Барсом». Букмекеры отдают минимальное преимущество номинальным гостям: поставить на победу подопечных Дмитрия Квартальнова в основное время можно с коэффициентом 2.10.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» (23.12.2019)

«Салават Юлаев» продолжает терпеть поражения в близких матчах, раз за разом отдавая концовки. В десяти последних матчах одержаны всего две победы — над едва живым «Трактором» (5:2), а также «Нефтехимиком» (2:1). То есть над 10-й и 12-й командами Востока.



Сами уфимцы пока находятся на шестом месте в конференции, но с абсолютной уверенностью можно сказать, что это временно. По потерянным очкам они идут девятыми, а плотность сумасшедшая: расположившийся на девятой позиции Востока «Металлург» отстаёт всего на два балла.



При этом все конкуренты провели меньше встреч. Кто-то на одну, а кто-то и на четыре. После очередного раунда «зелёного дерби» команда останется в Давосе для участия в Кубке Шпенглера, а потому следующий поединок в КХЛ проведёт только 6 января (и сразу против ЦСКА).



Естественно, оппоненты за это время не будут сидеть сложа руки и непременно наберут очки. Так что положение у «СЮ» крайне неприятное. С одной стороны, тренерский штаб доверяет молодёжи, а хоккеисты бьются в каждом матче на фоне громадных кадровых проблем и редко кому уступают по игре.



С другой — восемь поражений в десяти матчах и риск пролететь мимо плей-офф. Пять неудач из восьми случились с разницей в одну шайбу, ещё две — в серии буллитов, а оставшаяся — с голом в пустые ворота (2:4 от «Барыса»). Но «Салавату Юлаеву» от этого не легче.



В этом плане игра с «Авангардом» (1:2) получилась максимально показательной. Абсолютно равный хоккей (в стартовые 40 минут гости смотрелись даже лучше), но разница в реализации сделала своё дело. В третьем периоде подопечные Николая Цулыгина ещё и схватили удаление в важный момент, потеряв драгоценное время.



«Ак Барс» накануне тоже уступил, причём разгромно (0:3 от «Сибири» на своём льду). Казанцы также имеют проблемы с травмированными, хотя такого счёта они не заслуживали: первые 30 минут прошли под их диктовку, а затем гости реализовали большинство и грамотно сыграли вторым номером. Плюс подтащил Алексей Красиков.



«Ак Барс» в нынешнем сезоне ни разу не проигрывал два раза подряд. Шансы «СЮ» смотрятся ниже по всем показателям. Единственное — нейтральная площадка в Давосе может оказаться отдельным фактором. Однако качество льда должно быть высоким, а потому ничто не должно помешать гостям показать привычно интенсивную игру.



Проверим две ставки. Первая — П2 за 2.10, не видим причин мудрить. У «Салавата» большие кадровые проблемы, а «Ак Барс» в последнее время заметно удлинил скамейку. Вторая — ТМ 7,5 малого штрафа за 2.43. Встреча состоится в Давосе и судьи наверняка постараются не ломать принципиальное соперничество лишними удалениями.

Битва в Швейцарии должна произвести на зрителей впечатление и стать рекламой лиги, а с постоянными свистками сделать это будет сложнее. Нам кажется, что арбитры постараются не ломать темп и будут вмешиваться только в стопроцентных эпизодах.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

У «СЮ» огромное количество травмированных и восемь поражений в десяти последних матчах, а «Ак Барс» лидирует в КХЛ. Не будем мудрить и возьмём П2 за 2.10. «Ак Барс» в нынешнем сезоне ни разу не проигрывал два раза подряд, а ведь накануне казанцы уступили «Сибири» (0:3). Шансы «СЮ» смотрятся ниже по всем показателям.



Ставка №1: победа «Ак Барса» за 2.10.



Ставка №2: ТМ 7,5 малого штрафа за 2.43.