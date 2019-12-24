«Барыс» — СКА. Прогноз: клуб из Казахстана проверит Кудашова на прочность

25 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нур-Султане встретится со СКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время можно с коэффициентом 1.88.

Анализ матча «Сибирь» — «Спартак» (25.12.2019)

«Барыс» великолепно провёл предыдущие четыре недели, заметно укрепив своё положение. В девяти последних матчах одержано семь побед, а оба поражения получились близкими. С «Йокеритом» (2:4) и «Спартаком» (1:3) команда играла на равных, а заключительную шайбу пропускала уже в пустые ворота.



В остальных случаях удавалось забирать по два очка. И ведь нельзя сказать, что календарь был простым. Среди прочих клуб из Казахстана разобрался со вторым клубом Востока «Авангардом», крепкими «Автомобилистом» и «Торпедо» из зоны плей-офф, а также «Витязем» и «Металлургом».



Разумеется, столь симпатичные результаты позволили закрепиться на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Барсы» набрали 50 баллов в 38 встречах, а по потерянным очкам вообще идут вровень с «Авангардом». Если так пойдёт и дальше, преимущество своей площадки в первом раунде никуда не денется.



У СКА дела идут ещё лучше. 13 побед в 14 предыдущих поединках, единственное поражение нанёс действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА (0:1). Справедливости ради, преимущество москвичей было осязаемым, а петербуржцы так толком ничего и не создали.



Подопечные Алексея Кудашова и прежде одерживали уверенные победы только по большим праздникам, после перерыва на Евротур ничего не изменилось. Сперва они совершили яркий камбэк в домашней игре со скромной «Северсталью» (4:3 ОТ), а затем дожали «Металлург» (2:1).



Иными словами, СКА испытывает проблемы даже с посредственными оппонентами. Череповчане занимают 10-ю позицию на Западе, а «лисы» по-прежнему находятся вне зоны плей-офф. Понятно, что «Барыс» куда опаснее, тем более на своём льду. Так что гостям будет непросто.



Клуб из Казахстана наконец-то вернулся в родные стены, где не играл аж с 4 декабря. Затем пришлось провести пятиматчевую выездную серию с паузой на Евротур. Хозяева наверняка соскучились по болельщикам и постараются порадовать их победой над фаворитом.



Правда, история личных встреч против. «Барыс» проиграл СКА восемь предыдущих матчей и лишь в одном случае добрался до дополнительного времени. Скорее всего, нас ожидает интенсивный и вязкий хоккей с небольшим количеством голевых моментов. Мы бы проверили 1Х за 1.92, можно усилить коэффициент и взять 1Х + ТМ 6,5 шайбы за 2.40.

Проверять итоговую победу хозяев опасно, поскольку петербуржцы прекрасно выцарапывают равные матчи. В овертайме и буллитах обыграть их сложно. Также возьмём ставку «СКА не забьёт в первом периоде» за 2.08. Подопечные Андрея Скабелки умеют действовать дисциплинированно и закрываться, так что гостям придётся попотеть.

Ставки на матч «Сибирь» — «Спартак»

Подопечные Алексея Кудашова и прежде одерживали уверенные победы только по праздникам, после перерыва на Евротур ничего не изменилось. Сперва они совершили яркий камбэк в домашней игре с «Северсталью» (4:3 ОТ), а затем дожали «Металлург» (2:1). То есть СКА испытывает проблемы даже с посредственными оппонентами. «Барыс» куда опаснее, тем более на своём льду. У хозяев будут шансы зацепиться за очки.



Ставка №1: «Барыс» не проиграет + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.40.



Ставка №2: СКА не забьёт в первом периоде за 2.08.