«Авангард» — «Трактор». Прогноз: Хартли прервёт победную серию Юрзинова

25 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе встретится с «Трактором». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время можно с коэффициентом 1.41.

Анализ матча «Авангард» — «Трактор» (25.12.2019)

«Трактор» впервые с первой половины сентября выиграл два матча подряд — прекрасная иллюстрация того, насколько грустным и безнадёжным выдаётся этот сезон. Подопечные Владимира Юрзинова сперва дожали на своём льду «Нефтехимик» (2:1 ОТ), а затем победили в Череповце (4:2).



Встреча с «Северсталью» получилась равной. Больше того — в третьем периоде хозяева эпизодами натурально висели на воротах Ивана Федотова, что видно и по статистике бросков (12:4 в заключительные 20 минут). Но на 49-й минуте Сергей Терещенко вернул челябинцам лидерство, а в концовке Никита Комаров отправил шайбу в пустые ворота.



Положение «мишек» остаётся печальным, слишком уж многое было потеряно в предыдущие месяцы. 33 очка в 41 матче, последнее место в турнирной таблице Восточной конференции и 11 баллов отставания от зоны плей-офф. Понятно, что говорить всерьёз о попадании в топ-8 не приходится.



Шансы продлить победную серию и впервые в сезоне взять третью игру подряд тоже кажутся минимальными, ведь впереди выезд в Балашиху ко второму клубу Востока. «Авангард» одержал три победы в четырёх предыдущих поединках, а единственное поражение не вызывает особых вопросов.



«Ястребы» уступили «Барысу» (2:3) при абсолютно равном хоккее, но то был второй матч бэк-ту-бэка. Накануне они одержали яркую победу над лидером КХЛ «Ак Барсом» (3:0), а потому вполне логично, что во второй половине «барсы» выглядели свежее и смогли склонить чашу весов на свою сторону.



После этого подопечные Боба Хартли забрали два близких матча на своём льду — с «Сибирью» (3:1) и «Салаватом Юлаевым» (2:1). В обоих случаях всё решалось на тоненького, однако надёжные действия Игоря Бобкова и хорошая реализация позволили добиться побед.



Словом, «Авангард» в последнее время не показывает искромётного хоккея (что неудивительно — очень много травм и вынужденных перестановок в звеньях), зато исправно набирает очки и крадёт концовки. Вполне справедливо, что букмекеры считают хозяев явным фаворитом.



Скорее всего, гости навяжут борьбу и на определённых отрезках заставят «ястребов» попотеть, однако в конечном счёте разница в индивидуальном мастерстве и поддержка трибун скажут своё слово. Мы бы выбирали между П1 в 1-2 шайбы за 2.80, а также ставкой «ничья в первом периоде и итоговая победа хозяев» за 3.10.

Тотал больше 4,5 шайбы за 2.32 — вариант по вкусу. Вратари обеих команд не отличаются стабильностью, потому коэффициент кажется завышенным. У «Трактора» в последнее низовые и верховые матчи идут сериями. Если верить этой тенденции, после шести шайб в Череповце должен произойти ещё один результативный поединок.

Ставки на матч «Авангард» — «Трактор»

Скорее всего, гости навяжут борьбу и на определённых отрезках заставят «ястребов» попотеть, однако в конечном счёте разница в индивидуальном мастерстве и поддержка трибун скажут своё слово. Мы бы выбирали между П1 в 1-2 шайбы за 2.80 и ставкой «ничья в первом периоде и итоговая победа хозяев» за 3.10.



Ставка №1: «Авангард» победит в 1-2 шайбы за 2.80.



Ставка №2: ТБ 4,5 гола за 2.32.