ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Шипачёв и Афиногенов обеспечат нервную концовку

25 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве встретится с «Динамо». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.49.

Анализ матча ЦСКА — «Динамо Москва» (25.12.2019)

Бело-голубые здорово возобновили сезон, набрав пять очков в трёх матчах после паузы на Кубок Первого канала. Можно было бы добиться и максимального результата, но с “Йокеритом” (1:2 ОТ) проявилась старая болезнь — команда вновь отдала выигранную встречу на ровном месте.



Финны сравняли счёт за 48 секунд до сирены после необязательного удаления хозяев, а в овертайме вырвали победу первым же броском. Отчасти это, пожалуй, справедливо. “Джокеры” не заслуживали поражения в основное время, так как смотрелись гораздо симпатичнее в стартовые 40 минут.



Впрочем, “Динамо” эта неудача не надломила. Сутки спустя на лопатки оказалась уложена “Северсталь” (8:1): хет-трик Даниила Тарасова, убойная реализация моментов, три шайбы в большинстве (сейчас уже и не вспомнить, когда такое было в предыдущий раз).



Затем настал черёд “Сочи” (3:1). Здесь пришлось попотеть: гости держались два с половиной периода, а на определённых отрезках даже выглядели острее. Но упустили Максима Афиногенова, а потом не смогли наказать Дмитрия Яшкина, получившего “2+2”. Ответ не заставил себя ждать — Тарасов забросил третью шайбу.



Подопечные Владимира Крикунова вновь вышли на третье место в турнирной таблице Западной конференции, хотя по потерянным очкам они отстают от “Йокерита” и идут вровень со “Спартаком”. То есть расслабляться рано. А впереди дерби с набравшим ход ЦСКА.



Две предыдущие встречи соперников в сезоне проходили по похожему сценарию: абсолютно равный хоккей, бело-голубые открывают счёт, затем пропускают, а в концовке получают второй гол и проигрывают 1:2. В первом случае прозевали контратаку “армейцев” и не додавили в финальные минуты, а во втором красно-синие реализовали первое же большинство.



Динамовцы имели двое лишних суток отдыха. ЦСКА накануне провёл крайне утомительный поединок с “Металлургом”, а потому ротация напрашивается. Всё это повышает шансы гостей. Трудно сказать, удастся ли им зацепиться за очки. Многое решат реализация и количество удалений.

Но навязать борьбу действующему чемпиону подопечным Владимира Крикунова точно по силам. Мы бы выбирали между двумя ставками — ИТМ 2,5 шайбы ЦСКА за 2.05 и победой “Динамо” с форой (+1,5) за 1.88. Сил гостям должно хватить, ведь времени на восстановление и подготовку у них было достаточно.

Ставки на матч ЦСКА — «Динамо М»

Динамовцы имели двое лишних суток отдыха. ЦСКА накануне провёл крайне утомительный поединок с “Металлургом”, а потому ротация напрашивается. Всё это повышает шансы гостей. Многое решат реализация и количество удалений. Навязать борьбу действующему чемпиону подопечным Владимира Крикунова точно по силам.



Ставка: «Динамо» победит с форой (+1,5) за 1.86.