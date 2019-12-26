«Барыс» — «Динамо М». Прогноз: бело-голубые завалят дебют после разгрома ЦСКА

27 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нур-Султане встретится с московским «Динамо». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Андрея Скабелки в основное время можно с коэффициентом 2.40.

Анализ матча «Барыс» — «Динамо М» (27.12.2019)

«Барыс» накануне потерпел чувствительное поражение от СКА со счётом 2:6, хотя нельзя сказать, что всё это сопровождалось каким-то особенно ужасным хоккеем. У клуба из Казахстана в нынешнем сезоне бывали и более бледные матчи, по итогам которых удавалось зацепить очки.



Хотя петербуржцы, безусловно, выглядели лучше. Эпизодами эффективно включали высокий прессинг, здорово отработали спецбригады. Но главное всё же другое — реализация. Гости забросили шесть шайб после 24 бросков. Это был один из тех дней, когда залетало абсолютно всё. Такое по ходу регулярного чемпионата случается практически у всех.



После этой неудачи «барсы» потеряли третье место в турнирной таблице Восточной конференции, хотя глобально ничего страшного не произошло. «Автомобилист» имеет всего на одно очко больше, а ближайшие преследователи отстают на три балла при трёх «лишних» матчах. Полёт более чем нормальный.



Тем не менее на два поражения подряд нужно реагировать, ведь до этого «Барыс» уступил в Москве «Спартаку» (1:3). Следующий соперник крайне непрост. Московское «Динамо» продолжает удерживать третью строчку на Западе и прибывает в Нур-Султан с серией из трёх побед.



Надо сказать, что каждая из них получилась по-своему примечательной. С выносом «Северстали» всё понятно: 8:1 и три шайбы в большинстве не каждый день увидишь. Затем удалось выиграть у «Сочи» (3:1), который уже четыре года не уезжал из Москвы с пустыми руками в регулярках (три победы и поражение по буллитам).



На десерт наконец-то удалось дожать ЦСКА. Два предыдущих поединка с «армейцами» получались абсолютно равными и заканчивались со счётом 2:1 в пользу действующего чемпиона КХЛ. С третьей попытки бело-голубые довели дело до ума: на чужом льду они разгромили лидера Запада (3:0).



Конечно, на красно-синих сказался упорный матч с «Металлургом», вот только заслуг динамовцев это никак не умаляет. Ключевой вопрос теперь — сколько сил и эмоций осталось у них после яркого успеха? Перелёт из Москвы в Нур-Султан вряд ли добавит хоккеистам свежести, а «Барыс» во второй раз подряд сыграет дома.

Кроме того, хозяева наверняка будут крайне злы после разгромного поражения от СКА. В связи с этим ждём примерно такой расклад: «барсы» активно начинают и имеют преимущество в дебюте, а дальше всё зависит от того, выстоят ли гости. Проверим П1 с нулевой форой в первом периоде за 1.84.

Ставки на матч «Барыс» — «Динамо М»

Ключевой вопрос — сколько сил и эмоций осталось у динамовцев после разгромной победы над ЦСКА? Перелёт из Москвы в Нур-Султан вряд ли добавит хоккеистам свежести, а «Барыс» во второй раз подряд сыграет дома. Кроме того, хозяева наверняка будут крайне злы после разгромного поражения от СКА. Проверим П1 с нулевой форой в первом периоде за 1.84.



Ставка №1: победа «Барыса» с нулевой форой в первом периоде за 1.84.