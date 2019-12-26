«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз: «горожанам» придётся попотеть

27 декабря на стадионе «Молине» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты считают «горожан» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.46. Победа «волков» оценивается аналитиками коэффициентом 7.70.

Прогноз матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» (27.12.2019)

«Манчестер Сити» после поражения в дерби от «МЮ» отгрузил в сумме шесть мячей «Арсеналу» и «Лестеру». «Горожане» всё ещё находятся на приличном расстоянии от «Ливерпуля», но в плотном графике Премьер-лиги даже лидер рано или поздно даст осечку. Команда Хосепа Гвардиолы ещё обязательно поборется за титул.



«Вулверхэмптон» решает другие задачи. Коллектив Нуну Эшпириту Санту занимает шестую позицию после 18 туров и при определённых раскладах может замахнуться даже на место в топ-4 АПЛ. В двух ближайших поединках «волков» ждёт настоящее испытание: 27 декабря матч с «Манчестер Сити», а затем менее чем через 48 часов встреча с «Ливерпулем». Вряд ли у кого-то в истории футбола на столь коротком интервале был график сложнее.

Букмекеры считают явным фаворитом «горожан», что выглядит чересчур опрометчиво. Чистая победа гостей идёт за крошечные 1.46. «Вулверхэмптон» — одна из самых неуступчивых команд во всей лиге. На наш взгляд, на успех «Манчестер Сити» букмекеры должны давать не меньше 1.65. Коллектив Нуну Эшпириту Санту обладает всеми возможностями, чтобы не проиграть.



С коэффициентом 1.72 мы возьмём фору «+1,5» на «волков». В прошлом сезоне на «Молине» соперники выдали ничью 1:1. В нынешнем розыгрыше АПЛ «Вулверхэмптон» одолел «Манчестер Сити» в гостях со счётом 2:0. Успехи парней Нуну Эшпириту Санту в битвах с одним из сильнейших клубов Европы на одну лишь удачу списать не получится.



В текущем сезоне у «Вулверхэмптона» только три поражения в Премьер-лиге, меньше лишь у «Ливерпуля». В двух из трёх неудачных поединках «волки» уступали с разницей в один мяч. «Горожан» ожидает тяжелейшая битва, а ведь «Манчестер Сити» также играть следующий матч уже 29 декабря.



Если гости выйдут вперёд, то с высокой вероятностью Гвардиола предпочтёт сохранить силы лидеров, чем лететь добивать соперника. Стратегически «Манчестер Сити» устроит минимальный успех в экономном режиме. «Вулверхэмптон», разумеется, не согласится на данный расклад и постарается второй раз за сезон отнять очки у действующего чемпиона.



У «Манчестер Сити» по-прежнему травмированы Лапорт и Сане, под вопросом Стоунс и Давид Сильва. Все лидеры «Вулверхэмптона» в строю и рвутся в бой. «Волки» умеют терпеть и выжидать своего шанса. Когда в контратаку выбегает такая машина, как Адама Траоре, соперникам не позавидуешь.



На бумаге «горожане» сильнее и по уровню таланта, и по совокупному мастерству. «Вулверхэмптон» крайне редко проигрывает, проведёт матч на своём поле и обладает исполнителями серьёзного уровня. Нам подойдёт даже минимальная победа гостей, ведь фора «+1,5» позволяет получить прибыль и в этом случае.

Ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» не смог взять три очка на «Молине». В нынешнем розыгрыше АПЛ «Вулверхэмптон» одолел действующего чемпиона на выезде со счётом 2:0. С коэффициентом 1.72 мы сделаем ставку на фору «+1,5» на «волков». Команда Нуну Эшпириту Санту лишь в одном из прошедших 18 туров уступила с разницей в два мяча и более.



Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой «+1,5» с коэффициентом 1.72.

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