«Металлург» — «Динамо М». Прогноз: Шипачёв и Яшкин пробьют Кошечкина

29 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске встретится с московским «Динамо». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Ильи Воробьёва в основное время можно с коэффициентом 2.35.

Анализ матча «Металлург» — «Динамо Москва» (29.12.2019)

Вроде бы расклад прост. С точки зрения текущей формы преимущество москвичей не вызывает сомнений. Они одержали уже четыре подряд: разнесли «Северсталь» (8:1), пересилили «Сочи» (3:1), с третьей попытки дожали ЦСКА (3:0), а затем вырвали два очка в Нур-Султане (4:3 ОТ).



Бело-голубые быстро повели с разницей в две шайбы, однако во втором периоде подсели — преимущество «Барыса» не вызывало сомнений. Достаточно посмотреть на статистику бросков в створ на этом отрезке (21:5). Хозяева сравняли счёт, а затем и вышли вперёд, но дотерпеть не сумели.



Владимир Крикунов не побоялся снять вратаря при численном большинстве за 4 минуты до сирены — и Андре Петерссон с острого угла перевёл встречу в овертайм. А там всё решил Вадим Шипачёв. Удача любит смелых: динамовцы закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Запада.



«Металлург» после паузы на Кубок Первого канала, напротив, выглядит печально. С горем пополам удалось добить «Нефтехимик» (4:3 Б), затем последовали два близких, но справедливых поражения от «армейцев». Со СКА было 1:2 в Санкт-Петербурге, с ЦСКА — 2:3 в Москве.



В четверг «лисы» выиграли в Риге (2:0), хотя с точки зрения качества хоккея радоваться совсем нечему. Во втором и третьем периоде скромный клуб из Латвии смотрелся гораздо предпочтительнее. От проблем ММг избавил Василий Кошечкин, совершивший 28 сейвов. Несколько раз он реально спасал команду.



Зато на стороне хозяев сразу два фактора. Во-первых, календарь: они имели лишние сутки на восстановление, динамовцы проведут третий гостевой поединок за пять дней. В первом случае играть пришлось в Москве, но обе встречи оказались крайне интенсивными и упорными. А потому наверняка забрали много сил.



И второе — очные встречи. Бело-голубые не выигрывали в Магнитогорске аж с октября 2011 года. С тех пор «магнитка» оставила за собой восемь матчей подряд. Тренеры и составы менялись, а результат всякий раз оставался тем же. Пренебрегать такой статистикой нельзя.

Потому мы не будем рисковать и лезть в исход, хотя проверить победу гостей за 2.75, конечно, хочется. Вместо этого возьмём ИТБ 2 шайбы «Динамо» за 1.89. «Металлург» в последнее время выглядит откровенно серо, а москвичи подтянули реализацию и без своих двух-трёх голов со льда не уходят.

Ставки на матч «Металлург» — «Динамо М»

Бело-голубые не выигрывали в Магнитогорске аж с октября 2011 года. С тех пор «магнитка» оставила за собой восемь матчей подряд. Потому не будем рисковать и лезть в исход, хотя проверить победу гостей за 2.75, конечно, хочется. Вместо этого возьмём ИТБ 2 шайбы «Динамо» за 1.89. «Металлург» в последнее время выглядит откровенно серо, а москвичи подтянули реализацию и без двух-трёх голов со льда не уходят.



Ставка: ИТБ 2 шайбы «Динамо» за 1.89.