Удаление Брагина, разбитое стекло и гол при игре 3 на 5. Чего не ждут букмекеры от полуфинала МЧМ.

В матче Швеция — Россия можно сделать ставку с коэффициентом 999.00

4 января сборная России в Остраве сыграет со Швецией в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020. Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Поединок начнётся в 17:00 мск. Эксперты считают фаворитом «тре крунур».

Поставить на итоговую победу команды Томаса Монтена с учётом овертайма и буллитов в букмекерских конторах можно за 1.70. Успех коллектива Валерия Брагина оценивается аналитиками коэффициентом 2.00.

С основным прогнозом на матч Россия – Швеция можно ознакомиться по ссылке ниже, а мы рассмотрим самые интересные предложения букмекеров с точки зрения потенциальной прибыли.

Швеция — Россия. Прогноз: судьба команды Брагина в руках Аскарова Шведы выиграли все матчи на МЧМ-2020, у вратаря сборной России будет много работы.

За Россию

Обратим внимания на три ставки в пользу команды Валерия Брагина:

— победа России с форой «-2» с коэффициентом 5.15;

— индивидуальный тотал России больше 4,5 с коэффициентом 5.60;

— волевая победа России за 6.50.

Перед полуфиналом со Швецией команда Валерия Брагина провела пять матчей и показала следующие результаты: 3:4 с Чехией, 6:0 с Канадой, 1:3 с США, 6:1 с Германией и 3:1 со Швейцарией.

Фора «-2» на Россию прошла в двух поединках, а в 1/4 финала со Швейцарией по данной ставке был бы возврат. Пару раз сыграл индивидуальный тотал команды Валерия Брагина больше 4,5, а волевых побед нашим парням ещё не приходилось одерживать. Вполне возможно, что в битве с «тре крунур» Воронков и компания окажутся в роли догоняющих.

За Швецию

В пользу «тре крунур» есть следующие любопытные предложения:

— Швеция забьёт гол на последней минуте основного времени с коэффициентом 6.90;

— Швеция выиграет в овертайме за 9.80;

— Швеция выиграет всухую за 11.50;

Перед битвой с Россией коллектив Томаса Монтена так и не познал горечи поражения на МЧМ-2020: 3:2 с Финляндией, 5:2 со Швейцарией, 6:2 с Казахстаном, 6:2 со Словакией и 5:0 с Чехией. Каждый из представленных выше вариантов заходил по разу.

Шведы одолели финнов в овертайме, забили словакам на последней минуте основного времени, а в 1/4 финала всухую разгромили чехов. У Томаса Монтена талантливая и дисциплинированная команда, которая выкладывается по максимуму в каждом эпизоде.

Самые неожиданные варианты

— Удаление главного тренера с коэффициентом 15.00.

— Разбитое стекло во время матча за 15.00.

— Первая шайба в матче будет заброшена в меньшинстве при игре 3 на 5 за 500.00

— Вратарь забьёт гол за 999.00.

Сложно представить себе, каким должно быть судейство, чтобы Валерий Брагин или Томас Монтен потеряли контроль над эмоциями. Остальные варианты выглядят ещё менее правдоподобно, хотя могут кому-то приглянуться ради развлечения.

Впрочем, в 2019 году любители КХЛ видели достаточно необычных событий. 30 января в матче «Витязь» — «Трактор» отличился вратарь подмосковной команды Йони Ортио, а 29 октября нападающий «Йокерита» Марко Анттила забил «Спартаку» при игре 3 на 5. Поэтому возможно всё.

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