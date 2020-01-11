«Реал» — «Атлетико». Прогноз: в финале Суперкубка нас устроят даже очередные 3:7

Из-за жадности испанских чиновников в финале не сыграют ни победитель Примеры, ни обладатель Кубка.

12 января на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии в финальном матче Суперкубка Испании в мадридском дерби «Реал» сойдётся с «Атлетико». Встреча начнётся в 21:00 мск. Прямой эфир покажет «Матч ТВ». Эксперты считают «сливочных» фаворитом поединка.

Сделать ставку на итоговую победу команды Зинедина Зидана с учётом дополнительного времени и серии в букмекерских конторах можно за 1.67. Триумф «матрасников» оценивается аналитиками коэффициентом 2.20.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «Атлетико М» (12.01.2020)

Из-за нового формата в Суперкубке Испании сложилась парадоксальная ситуация: в решающем матче не примут участия ни победитель Примеры, ни обладатель Кубка. Организаторы подписали контракт на € 120 млн за три года проведения турнира в Саудовской Аравии в формате финала четырёх.

«Барселона» и «Валенсия» вылетели на предыдущей стадии турнира, поэтому трофей отправится в Мадрид. Нас ожидает очередное дерби между «Реалом» и «Атлетико», которое где только не проходило в последние годы.

У «сливочных» есть преимущество в виде лишнего дня отдыха. Команда Зинедина Зидана провела свой матч с «Валенсией» в среду, а «матрасники» сражались с «Барселоной» в четверг. «Реал» быстро сделал счёт комфортным и дальше действовал в экономном режиме. «Атлетико» находился под давлением «Барселоны» вплоть до финального свистка. К тому же, футбол Диего Симеоне по определению более энергозатратный.

Неудивительно, что букмекеры считают фаворитом именно «Реал». Победа «сливочных» в основное время идёт за 2.33, а итоговый триумф команды Зинедина Зидана с учётом дополнительных 15-минуток и серии пенальти доступен за 1.67. Впрочем, у номинальных хозяев есть определённые проблемы.

Зидану придётся обойтись сразу без важных четверых исполнителей атакующей группы: Азара, Бензема, Бэйла и Асенсио. У «Атлетико» из серьёзных потерь стоит отметить лишь Диего Косту. Несмотря на потенциальные проблемы «Реала» с нападением, мы отважимся на классическую ставку обе забьют с коэффициентом 1.81.

В нынешнем сезоне «Атлетико» и «Реал» выдали в Примере унылые нули, но тогда был совсем другой турнирный расклад. Сейчас ничья не имеет смысла, ведь для выигрыша Суперкубка необходимо забивать в основное время или в дополнительное, или рассчитывать на успех в серии пенальти.

Зато прошлое мадридское дерби за пределами Испании вышло сверхрезультативным. Уже после первого тайма «матрасники» вели 5:0, а в итоге всё закончилось разгромом со счётом 7:3. Нас подобный расклад более чем устроит, хотя рассчитывать на повторение столь бесшабашного футбола было бы опрометчиво. Сейчас соперники борются за трофей и будут куда серьёзнее относиться к действиям в обороне.

На отрезке в последние восемь матчей «Атлетико» и «Реал» трижды сыграли друг с другом 0:0. В остальных случаях голы забивали обе команды. Отметим, что все нулевые ничьи пришлись исключительно на матчи Примеры. В международном кубке чемпионов, в Суперкубке УЕФА и в Лиге чемпионов соперники обязательно поражали ворота друг друга.

Ставка на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико М»

С коэффициентом 1.81 мы сделаем ставку обе забьют. В восьми последних матчах между «Реалом» и «Атлетико» трижды зафиксирован счёт 0:0. Унылые нули пришлись только на поединки в Примере. В остальных пяти мадридских дерби соперники поражали ворота друг друга в самых разных турнирах, включая и испанское первенство.

Ставка: обе забьют с коэффициентом 1.81.

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