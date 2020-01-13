«Портленд» — «Шарлотт». Прогноз: Розир исправится за провал в матче с «Финиксом

14 января на паркете «Мода-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Портленд» примет «Шарлотт». Встреча начнётся в 6:00 мск. Эксперты считают «Трэйл Блэйзерс» явным фаворитом. Сделать ставку на команду Дэмьена Лилларда и Кармело Энтони с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.32. Победа клуба Майкла Джордана оценивается аналитиками коэффициентом 3.74.

Прогноз матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Шарлотт Хорнетс» (14.01.2020)

«Портленд» и «Шарлотт» отчаянно борются за попадание в плей-офф в своих конференциях, но пока не слишком успешно. «Трэйл Блэйзерс» с балансом 16-24 отстают от «Гриззлиз» на две победы. «Хорнетс», имеющим 15-27, не хватает трёх успешных поединков, чтобы сравняться по данному показателю с «Мэджик». Вряд ли Майкл Джордан доволен текущим положением дел в своём клубе.



Впрочем, кадровая ситуация в стане ближайших соперников сильно разнится. «Шарлотт» выжимает из себя практически максимум, а «Портленд» половину сезона отбегал без нескольких важных исполнителей. Букмекеры считают явным фаворитом матча хозяев.



У «Трэйл Блэйзерс» под вопросом Уайтсайд и Хезонья, а Худ, Нуркич, Коллинс и Лябисье точно не сыграют. У «Хорнетс» все основные исполнители здоровы. Почему эксперты отдают предпочтение «Портленду»? Из-за троицы Лиллард — Макколлум — Энтони, места проведения встречи и второго матча за двое суток для «Шарлотт». Но гости просто так не сдадутся.



Одним из тех, кто поведёт за собой «Хорнетс», должен стать Розир. Мы проверим индивидуальный тотал Терри больше 18.5 очка с коэффициентом 2.05. По аналогии с прогнозом на матч «Денвер» — «Клипперс», после провала одного или нескольких баскетболистов логично ожидать возвращение к среднему уровню. https://www.championat.com/bets/article-3945441-denver--klippers-13-janvarja-2020-goda-prognoz-i-stavka-na-match-nba.html



Накануне Розир не был похож сам на себя. В поединке с «Финиксом» Терри выдал чудовищные 10% в поле и закончил встречу с показателем «-15» в графе «плюс-минус». Разыгрывающий «Шарлотт» по праву считается одной из двух главных звёзд команды, поэтому тренер Джеймс Баррего вправе рассчитывать на куда более впечатляющее выступление от своего лидера.



До упомянутого провала Розир тащил «Хорнетс» как мог: 30 очков с «Кливлендом», 29 с «Далласом», 28 с «Индианой», 27 с «Шарлотт» и 23 с «Ютой». Против «Санз» Терри отбегал меньше получаса, поэтому спад малыша не должен затянуться. С физической формой у разыгрывающего «Шарлотт» полный порядок.

Опекать Терри придётся кому-то из связки Лиллард — Макколлум, хотя Терри Стоттс способен отрядить Бэйзмора для выполнения данной функции. На сколько это поможет хозяевам? «Портленд» занимает предпоследнее место в Западной конференции по защитному рейтингу и идёт на 20-й строчке в лиге по эффективности обороны на дуге. Если Розир сыграет в свою силу, то ставка пройдёт с высокой вероятностью.

Ставки на матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Шарлотт Хорнетс»

С коэффициентом 2.05 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Розира больше 18.5 очка. Накануне с «Финиксом» Терри набрал жалкие пять баллов при реализации в поле 10%. Разыгрывающий «Хорнетс» обязан прибавить, так как до этого малыш в пяти подряд встречах с запасом пробивал «двадцатку».



Ставка: индивидуальный тотал Терри Розира больше 18.5 очка с коэффициентом 2.05.

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