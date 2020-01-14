«МЮ» — «Вулверхэмптон». Прогноз: перед «Ливерпулем» Сульшер побережёт лидеров

Манкунианцев в ближайшем туре АПЛ ожидает выезд на «Энфилд». Без ротации не обойтись.

15 января в матче-переигровке 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в Манчестере встретится с «Вулверхэмптоном». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Уле-Гуннара Сульшера можно с коэффициентом 1.95.

Анализ матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (15.01.2020)

Первый матч получился невероятно аккуратным и скучным. «Манчестер Юнайтед» выставил полуторный состав и показал очень блёклый футбол. Мячом соперники владели примерно поровну, нанеся на двоих ровно два удара в створ за 90 минут. Оба на счету «Вулверхэмптона», но Серхио Ромеро не пропустил.

Итоговые нули стали вполне закономерным результатом закрытой и равной игры. Спустя 10 дней состоится переигровка, теперь уже на поле манкунианцев. Они по понятным причинам идут у букмекеров явным фаворитом: победа хозяев в основное время оценена коэффициентом 1.95.

Предыдущий тур АПЛ «дьяволы» провели замечательно, выпоров скромный «Норвич» на «Олд Траффорд» (4:0). Никаких вопросов к результату не возникло, хозяева оказались заметно лучше. Интрига умерла уже к 55-й минуте, когда преимущество «МЮ» усилиями Марсьяля и Рашфорда достигло трёх мячей.

У «волков» в английской Премьер-лиге начало 2020 года откровенно не задалось. В трёх предыдущих турах набрано лишь одно очко. Близкое поражение от «Ливерпуля» на «Энфилде» (0:1) — это достойно, а вот провал со скромным «Уотфордом» (1:2) и ничья с «Ньюкаслом» (1:1) рискуют аукнуться в конце сезона.

«Вулверхэмптон» опустился на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, хотя плотность высока и парой-тройкой удачных поединков можно перевернуть все расклады. «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку, но разница между командами составляет всего три очка.

Манкунианцы традиционно ужасно играют с «волками». После возвращения этой команды в АПЛ состоялось уже пять очных встреч, результат — два поражения «МЮ» и три ничьи. Причём «дьяволы» в четырёх случаях из пяти забили по одному мячу, а ещё один раз остались с пустыми руками (0:0 10 дней назад).

У подопечных Уле-Гуннара Сульшера на носу выезд на «Энфилд», который состоится уже 19 января. Выставлять второй состав на «Олд Траффорд» и сливать Кубок тренерский штаб явно не станет, а вот как минимум нескольких лидеров наверняка оставит на скамейке. Скорее всего, они выйдут на поле ближе к середине второго тайма в надежде сделать результат.

В связи с этим первый тайм рискует получиться закрытым и аккуратным. Территориальное преимущество с большой долей вероятности будет у хозяев, но идти вперёд большими силами и оголять тылы они вряд ли рискнут. Слишком уж здорово «волки» бегут в контратаки, да и стандарты у них в порядке.

Раз так, логично выбирать между двумя вариантами. «Гол в первые 29 минут — нет» за 2.29 — предложение посмелее, ТМ 1 мяча в первом тайме за 1.85 — попроще. Также можно проверить ставку «гости откроют счёт», на которую букмекеры дают совсем уж удивительный коэффициент 2.61. «МЮ» сейчас неплох, но считать «волков» полноценным аутсайдером слишком опасно.

Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

У «МЮ» два поражения и три ничьи в пяти последних матчах с «Вулверхэмптоном». Кроме того, на носу выезд на «Энфилд», который состоится уже 19 января. Выставлять второй состав на «Олд Траффорд» и сливать Кубок тренерский штаб явно не станет, а вот как минимум нескольких лидеров наверняка оставит на скамейке. Скорее всего, первый тайм получится закрытым.

Ставка №1: гол в первые 29 минут — нет за 2.29.

Ставка №2: «Вулверхэмптон» откроет счёт за 2.61.