«Амур» — «Сибирь». Прогноз: Пуустинену и Сятери не хватит сил после чудес в Китае

16 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Хабаровске встретится с «Сибирью». Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Николая Заварухина в основное время предлагается с коэффициентом 2.35.

Анализ матча «Амур» — «Сибирь» (16.01.2020)

Новогодняя пауза явно не пошла “Амуру” на пользу. Декабрь удалось закрыть убойной серией из пяти побед, благодаря которой отставание от зоны плей-офф стало вполне рабочим. Но в январе дело застопорилось. В 2020 году сыграно уже шесть матчей, а побед по-прежнему нет.



Дальневосточники словно вернулись в самое начало регулярного чемпионата, когда они стабильно проигрывали с разницей в 1-2 шайбы при достойном качестве хоккея. Тогда ситуацию удалось переломить за счёт упорной работы, однако теперь старая проблема вновь встала во весь рост.



Два поражения из шести случились в сериях буллитов, ещё два — в основное время с разницей в одну шайбу. В двух оставшихся случаях разница составила два гола, но оба раза “тигры” пропускали на последних минутах, когда терять было совсем нечего. Московское “Динамо” (2:4) забросило за 91 секунду до сирены, “Локомотив” (0:2) — за 55.



Позади у “Амура” утомительный бэк-ту-бэк с двумя лучшими клубами Восточной конференции. Набраны два очка: 1:2 Б с “Авангардом” и 2:3 Б с “Ак Барсом”. В первой игре хозяева банально не дотерпели. В стартовые 40 минут они отлично справлялись с атаками омичей, а затем подсели, пропустили и отдали буллитную серию.



С казанцами скорее повезло набрать очко, хотя варианты тоже имелись. Например, при счёте 1:1 подопечные Александра Гулявцева получили 72 секунды в формате “5-на-3”. Забить не смогли, затем “барсы” вышли вперёд, однако хозяева не опустили рук и сравняли счёт в меньшинстве. С буллитами опять не получилось — все четыре попытки прошли вхолостую.



Впереди третья игра за четыре дня. Права на ошибку не осталось: после серии неудач отставание от идущего восьмым “Куньлуня” увеличилось до восьми очков. Правда, китайский клуб провёл на три поединка больше, но ведь есть ещё “Адмирал” и “Нефтехимик”.



В проблемах “Куньлуня” во многом есть вина следующего соперника “Амура” — “Сибири”. Именно эта команда нанесла “драконам” два поражения в гостях подряд, причём оба раза сюжет был закручен на зависть признанным спортивным драмам. Для начала “снеговики” выиграли со счётом 4:3, хотя уступали 0:3 к 30-й минуте. А затем отыгрались с 2:4 и точнее исполнили буллиты (5:4 Б).

Новосибирцев тоже ожидает третий матч за четыре дня, а также бонус в виде перелёта из Пекина в Хабаровск. Ключевой вопрос — остались ли у них силы и эмоции после двух эпичных камбэков подряд? Есть подозрение, что хозяева получат хороший шанс прервать чёрную серию и приблизиться к кубковой восьмёрке.

Выездное турне в любом случае получилось успешным, но собраться с мыслями и выдать ровные 60 минут после всего случившегося в последние дни будет непросто. Потому мы проверим итоговую победу “Амура” за 2.06. На наш взгляд, шансы на успех как минимум равны, поэтому коэффициент выше двойки надо брать.

Ставки на матч «Амур» — «Сибирь»

Новосибирцев тоже ожидает третий матч за четыре дня, а также бонус в виде перелёта из Пекина в Хабаровск. Ключевой вопрос — остались ли у них силы и эмоции после двух эпичных камбэков подряд? На наш взгляд, шансы “Амура” прервать затянувшуюся серию неудач вполне достойные. Проверим итоговую победу хозяев за 2.06.



Ставка: итоговая победа “Амура” за 2.06.