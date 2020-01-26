«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз: голов в третьем периоде в Челябинске будет достаточно

В матче регулярного чемпионата КХЛ 27 января «Трактор» примет «Ак Барс». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Трактор» — «Ак Барс» команда Дмитрия Квартальнова котируется с коэффициентом 1.60. Победу команды Владимира Юрзинова букмекеры оценивают коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс»

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» 27 января не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.02, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.83. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.45.

Анализ матча «Трактор» — «Ак Барс» (27.01.2020)

Челябинцы приободрились в декабре-январе и начали исправно набирать очки, но после перерыва на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ даже малейших поводов для оптимизма не осталось. Три гостевых матча — три разгромных поражения с общим счётом 3:13, во всех случаях пропускалось не менее четырёх шайб.

Соперники были крепкими, да и травм у «мишек» многовато. Но это всего лишь оправдания. 2:5 в Новосибирске, 1:4 в Екатеринбурге и 0:4 со «Спартаком» в Москве. Команда из раза в раз до определённого времени вроде бы оставалась в игре, но сыпалась в концовке.

Сезон окончательно и бесповоротно потерян, амбиции и перспективы ограничиваются битвой с «Амуром» за звание худшей команды Восточной конференции. На данный момент дальневосточники отстают на одно очко, зато имеют аж три поединка в запасе. То есть всё в их руках.

Впереди матч с лидером Восточной конференции. «Ак Барс» набрал мощный ход, одержав три победы подряд после паузы. И ведь уровень оппозиции был серьёзный: московское «Динамо» (2:0), «Салават Юлаев» (3:2 Б) и «Автомобилист» (3:2). В «зелёном дерби» они оказались на волосок от поражения, но Юха Метсола поспешил с празднованиями и казанцы всё же вырвали второе очко.

Отрыв от идущего вторым «Авангарда» составляет два очка, при этом у подопечных Дмитрия Квартальнова имеется одна встреча в запасе. Положение более чем комфортное. Обе команды имели 1,5 дня на восстановление, так что единственный фактор в пользу хозяев — место проведения поединка.

Да и то переоценивать значимость этого аргумента не стоит. «Ак Барс» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей в Челябинске, так что выездом на Урал его не испугать. Неудивительно, что букмекеры дают скромнейший коэффициент 1.60 на лобовую победу гостей. На данный момент команды действительно далеки друг от друга.

Проверим тотал больше 1.5 шайбы в третьем периоде за 2.05. Казанцы вполне могут позволить себе никуда не торопиться: плавно вкатиться в игру и раскачаться уже по ходу. А «Трактор» на фоне короткой «скамейки» стабильно проваливает концовку за концовкой. Возможностей для ротацией у гостей больше, душить и поддавливать они умеют.

Ставка на матч «Трактор» — «Ак Барс»

Челябинцы в последнее время регулярно заваливают третьи периоды. Травм много, скамейка короткая, потому сил на 60 минут никак не хватает. «Ак Барс», напротив, умеет хорошо проводить концовки и добавлять по ходу матчей. Да и возможностей для ротации у гостей гораздо больше.

Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в третьем периоде за 2.05.