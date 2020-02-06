Как выбрать букмекерскую контору для спортивных ставок: советы новичкам и лучшая БК России

Для игры на ставках вам нужно выбрать букмекерскую контору. Но как не нарваться на мошенников, кому можно доверять и где выгоднее ставить? Ниже мы разберём восемь важных критериев оценивания контор и выберем лучшего букмекера.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Какую букмекерскую контору выбрать
Играйте только у легальных букмекеров. Легальные БК обладают лицензией Федеральной налоговой службы Российской Федерации и работают в соответствии с законодательством. При возникновении споров с легальной БК вы можете оставить отзыв в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».
Игра в нелегальной БК может привести к следующим проблемам:
- Блокировка счёта.
- Расчёт выигрышной ставки с коэффициентом 1.00.
- Блокировка банковской карты из-за подозрительных операций.
- Отсутствие доступа к сайту БК.
Надёжность букмекерской конторы
Надёжность букмекерской конторы — это самый важный критерий оценки при выборе букмекера.
Обратите внимание на лицензию и возраст букмекерской конторы.
Читайте отзывы других игроков и оценку редакции в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».
Линия и роспись
Линия в ставках — это события, на которые букмекер выставил коэффициенты и принимает ставки. Например, матчи Лиги чемпионов по футболу.
Также линия — это коэффициенты букмекера на событие. Например, коэффициенты на основной исход и на тотал.
Широкая линия — это большой выбор событий для ставок. Лучшие букмекеры выставляют линию на все популярные виды спорта и значимые мировые события. Например, на премию «Оскар» или конкурс Евровидение.
Роспись в ставках — это второстепенные рынки. Например, ставки на автогол, пенальти и удаление.
Выбирайте букмекерскую контору для ставок с широкой линией.
Величина коэффициентов и маржа
Маржа — это комиссия букмекера, заложенная в коэффициенты.
Коэффициент — это вероятность события с маржой букмекера.
Вычисляйте маржу, пользуясь формулой:
(1/К1 + 1/К2 + … + 1/Кn — 1) Х 100, где К1, К2, …, Кn — коэффициенты внутри одного рынка ставок, n — количество возможных исходов.
Например, в футбольном матче «Челси» — «Бавария» букмекер выставил следующие коэффициенты на рынок 1Х2:
- Победа «Челси» за 3.50.
- Ничья за 3.80.
- Победа «Баварии» за 2.00.
Вычисляем маржу:
(1/3.50 + 1/3.80 + 1/2.00 — 1) Х 100 = 2.19%.
Играйте у букмекера с маржой не больше 7%.
Пункты приёма ставок, сайт и мобильные приложения
Выбирайте букмекера, у которого можно зарегистрироваться и играть любым способом:
- В пункте приёма ставок в вашем городе.
- На сайте букмекера.
- Через мобильное приложение.
Пополнение и вывод средств
Все легальные букмекеры для ввода и вывода средств игроков пользуются услугами ЦУПИС.
ЦУПИС — это центр учета переводов интерактивных ставок. Подробнее про ЦУПИС читайте здесь:
Вы можете пополнить счёт или сделать вывод средств несколькими способами:
- Банковские карты Visa, Mastercard или «МИР».
- «Яндекс.Деньги».
- Qiwi-кошелёк и Qiwi-терминалы.
- Apple Pay.
- Мобильные операторы.
Комиссию за ввод и вывод средств могут взимать только мобильные операторы.
Приветственный бонус и акции
Большинство букмекеров предлагает новичкам приветственный бонус за регистрацию или за пополнение счёта. Подробнее о том, как получить бесплатную ставку читайте здесь:
У многих БК есть бонусные акции и специальные программы. Но будьте осторожны. При выборе букмекерской конторы в первую очередь обращайте внимание на условия получения бонуса и лишь потом смотрите на сумму.
Служба поддержки
При выборе букмекера обратите внимание на скорость и качество ответов службы поддержки. У лучших БК онлайн-чат и горячая линия работают круглосуточно, а обращения по электронной почте рассматривают менее суток.
Как выбрать лучшую букмекерскую контору
«Чемпионат» рекомендует играть у букмекера ФОНБЕТ.
ФОНБЕТ соответствует всем описанным выше критериям:
- Работает по лицензии ФНС. Легальный букмекер.
- Принимает ставки на спорт с 1994 года.
- Лидирует по количеству событий в лайве. Авторская линия.
- Устанавливает маржу не больше 7%.
- Принимает ставки в более чем в 1000 ППС по России. Удобный сайт и мобильное приложение.
- Не взимает комиссию за ввод и вывод средств.
- Даёт приветственный бонус на сумму до 10 000 рублей. Регулярно запускает новые акции.
- Отвечает на вопросы 24 часа в сутки.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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