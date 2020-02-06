Какие букмекеры не кидают на деньги и где выгоднее ставить: восемь критериев оценки БК от «Чемпионата».

Как выбрать букмекерскую контору для спортивных ставок: советы новичкам и лучшая БК России

Для игры на ставках вам нужно выбрать букмекерскую контору. Но как не нарваться на мошенников, кому можно доверять и где выгоднее ставить? Ниже мы разберём восемь важных критериев оценивания контор и выберем лучшего букмекера.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Какую букмекерскую контору выбрать

Играйте только у легальных букмекеров. Легальные БК обладают лицензией Федеральной налоговой службы Российской Федерации и работают в соответствии с законодательством. При возникновении споров с легальной БК вы можете оставить отзыв в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».



Игра в нелегальной БК может привести к следующим проблемам:

Блокировка счёта. Расчёт выигрышной ставки с коэффициентом 1.00. Блокировка банковской карты из-за подозрительных операций. Отсутствие доступа к сайту БК.

Надёжность букмекерской конторы

Надёжность букмекерской конторы — это самый важный критерий оценки при выборе букмекера.



Обратите внимание на лицензию и возраст букмекерской конторы.



Читайте отзывы других игроков и оценку редакции в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».

Линия и роспись

Линия в ставках — это события, на которые букмекер выставил коэффициенты и принимает ставки. Например, матчи Лиги чемпионов по футболу.



Также линия — это коэффициенты букмекера на событие. Например, коэффициенты на основной исход и на тотал.



Широкая линия — это большой выбор событий для ставок. Лучшие букмекеры выставляют линию на все популярные виды спорта и значимые мировые события. Например, на премию «Оскар» или конкурс Евровидение.



Роспись в ставках — это второстепенные рынки. Например, ставки на автогол, пенальти и удаление.



Выбирайте букмекерскую контору для ставок с широкой линией.

Величина коэффициентов и маржа

Маржа — это комиссия букмекера, заложенная в коэффициенты.



Коэффициент — это вероятность события с маржой букмекера.



Вычисляйте маржу, пользуясь формулой:



(1/К1 + 1/К2 + … + 1/Кn — 1) Х 100, где К1, К2, …, Кn — коэффициенты внутри одного рынка ставок, n — количество возможных исходов.



Например, в футбольном матче «Челси» — «Бавария» букмекер выставил следующие коэффициенты на рынок 1Х2:

Победа «Челси» за 3.50. Ничья за 3.80. Победа «Баварии» за 2.00.

Вычисляем маржу:



(1/3.50 + 1/3.80 + 1/2.00 — 1) Х 100 = 2.19%.



Играйте у букмекера с маржой не больше 7%.

Пункты приёма ставок, сайт и мобильные приложения

Выбирайте букмекера, у которого можно зарегистрироваться и играть любым способом:

В пункте приёма ставок в вашем городе. На сайте букмекера. Через мобильное приложение.

Пополнение и вывод средств

Все легальные букмекеры для ввода и вывода средств игроков пользуются услугами ЦУПИС.



ЦУПИС — это центр учета переводов интерактивных ставок. Подробнее про ЦУПИС читайте здесь:

Букмекерский ЦУПИС: что это и зачем он нужен в ставках на спорт Страшное чудовище ЦУПИС будоражит умы игроков на ставках уже четвёртый год. «Чемпионат» разобрался, что он значит и зачем нужен.

Вы можете пополнить счёт или сделать вывод средств несколькими способами:

Банковские карты Visa, Mastercard или «МИР». «Яндекс.Деньги». Qiwi-кошелёк и Qiwi-терминалы. Apple Pay. Мобильные операторы.

Комиссию за ввод и вывод средств могут взимать только мобильные операторы.

Приветственный бонус и акции

Большинство букмекеров предлагает новичкам приветственный бонус за регистрацию или за пополнение счёта. Подробнее о том, как получить бесплатную ставку читайте здесь:

Как получить фрибет с депозитом и без: приветственные бонусы за регистрацию у букмекера Разбираем, где дают фрибет — бесплатную ставку в букмекерской конторе. Можно ли получить фрибет без депозита и пополнения — и как.

У многих БК есть бонусные акции и специальные программы. Но будьте осторожны. При выборе букмекерской конторы в первую очередь обращайте внимание на условия получения бонуса и лишь потом смотрите на сумму.

Служба поддержки

При выборе букмекера обратите внимание на скорость и качество ответов службы поддержки. У лучших БК онлайн-чат и горячая линия работают круглосуточно, а обращения по электронной почте рассматривают менее суток.

Как выбрать лучшую букмекерскую контору

«Чемпионат» рекомендует играть у букмекера ФОНБЕТ.



ФОНБЕТ соответствует всем описанным выше критериям:

Работает по лицензии ФНС. Легальный букмекер. Принимает ставки на спорт с 1994 года. Лидирует по количеству событий в лайве. Авторская линия. Устанавливает маржу не больше 7%. Принимает ставки в более чем в 1000 ППС по России. Удобный сайт и мобильное приложение. Не взимает комиссию за ввод и вывод средств. Даёт приветственный бонус на сумму до 10 000 рублей. Регулярно запускает новые акции. Отвечает на вопросы 24 часа в сутки.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!