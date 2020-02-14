«Барселона» — «Хетафе». Прогноз: третий клуб Примеры щедро отоварит Месси по ногам

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет «Хетафе» 15 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Хетафе» оценён букмекерами коэффициентом 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Хетафе»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе» 15 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.75, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.65.

Анализ и прогноз матча «Барселона» — «Хетафе» (15.02.2020)

Погоня за «Реалом» продолжается. Сине-гранатовые после поражения на «Месталье» (0:2) отпустили мадридцев на три очка. Подопечные Зинедина Зидана очень хороши, а потому за минувшие с тех пор два тура разрыв мог увеличиться. Но в каждом случае Месси с партнёрами находили возможность дожать оппонента.



«Барселона» после назначения Кике Сетьена удивительно стабильна. Правда, не в том смысле, в котором хотелось бы болельщикам. Дело в том, что если команда одерживает победу, то почти наверняка с разницей в один мяч. При новом тренере сыграно уже семь матчей, а исключение было ровно одно.



5:0 с аутсайдером Примеры «Леганесом» в Кубке Испании. Вот, собственно, и всё. Остальные четыре победы добыты с минимальным преимуществом: 1:0 с заканчивавшей в меньшинстве «Гранадой», 2:1 со скромнейшей «Ивисей», 2:1 с «Леванте» и 3:2 с «Бетисом». Качество футбола может меняться, а вот результат в большинстве случаев остаётся.



Также сине-гранатовые потерпели два поражения (0:2 от «Валенсии», 0:1 от «Атлетика» Б в Кубке Испании), однако в обоих случаях это случилось за пределами «Камп Ноу», а на этот раз играть предстоит дома. Эта болезнь преследует действующего чемпиона Испании с самого начала сезона: на своём поле проблем с результатами не возникает, а вот на выезде одна осечка сменяет другую.



Словом, можно не мудрить и просто проверить П1 с разницей ровно в один мяч за мощный коэффициент 3.50. Благо что «Хетафе» сейчас в полнейшем порядке и обладает крепкой обороной, забить ему больше одного-двух мячей мало кому удаётся. Это точно лучше, чем лезть в большие форы, поскольку хозяева не выглядят стабильно.



Синие набрали мощнейший ход: четыре победы подряд в чемпионате Испании с общим счётом 9:0, в прошлом туре они по делу разнесли прямого конкурента «Валенсию» (3:0). Больше одного мяча «Хетафе» пропустил лишь однажды в 14 предыдущих поединках Примеры, да и то от мадридского «Реала». То есть ИТМ 2 мяча «Барселоны» за 1.85 тоже имеет право на жизнь.

Подопечные Пепе Бордаласа очень много фолят, особенно в гостях. В большинстве случаев эти нарушения довольно мелкие и служат для того, чтобы сбить темп. Скорее всего, карточек будет достаточно. Мы бы выбирали между ИТБ 3.5 жёлтой карточки «Хетафе» за 2.05 и П2 по жёлтым карточкам с форой (-1.5) за 2.38.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Хетафе»

Синие набрали мощнейший ход: четыре победы подряд в чемпионате Испании с общим счётом 9:0, в прошлом туре они по делу разнесли «Валенсию» (3:0). Больше одного мяча «Хетафе» пропустил лишь однажды в 14 предыдущих поединках Примеры, да и то от мадридского «Реала». Голевых подвигов и разгрома от хозяев не ждём.



Ставка №1: «Барселона» победит с разницей в один мяч за 3.50.



Ставка №2: ИТБ 3.5 жёлтой карточки «Хетафе» за 2.05