Что такое ставка 1Х2: разбор линии на исход и отличие от выбора на двойной шанс

Рынок 1Х2 обманчиво прост. Вы ставите на победу первой команды, хозяева выигрывают, а букмекер говорит, что ставка не зашла. Как такое возможно? В этой статье мы разберём особенности ставок на рынке 1Х2, сравним их с двойным шансом и обсудим стратегии.
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Что такое ставка 1Х2
Ставка 1Х2 — это ставка на основной исход.
Есть три варианта ставок на рынке 1Х2:
- 1 или П1 — ставка на победу первой команды,
- Х — ставка на ничью,
- 2 или П2 — ставка на победу второй команды.
На рынке 1Х2 букмекеры принимают ставки на результат основного времени. Это нужно учитывать в матчах, где возможен ничейный результат, дополнительное время, серия пенальти или буллиты.
Как рассчитывается 1Х2 в ставках на спорт
Вычисляйте возможную выплату со ставок на 1Х2 по формуле:
S x K, где S — сумма ставки, К — коэффициент.
Рассмотрим четыре примера расчета ставок на 1Х2 на сумму 2000 рублей:
- П2 в теннисном матче Новак Джокович — Рафаэль Надаль за коэффициент 2.30. В случае победы Джоковича выплата составит 4600 рублей: 2000 х 2.30.
- X в футбольном матче «Челси» — «Тоттенхэм» за коэффициент 4.05. При ничьей выплата составит 8100 рублей: 2000 х 4.05.
- П1 в хоккейном матче «Ак Барс» — ЦСКА за коэффициент 3.20. В случае победы ЦСКА в основное время выплата составит 6400 рублей: 2000 х 3.20. Любой другой исход не подходит. Даже победа «Ак Барса» в овертайме или по буллитам.
- П1 в футбольном матче «Реал» — «Бавария» за коэффициент 2.30. Представим, что это ответная встреча плей-офф Лиги чемпионов, где в первом поединке со счётом 2:1 выиграла «Бавария». При победе «Реала» в основное время выплата составит 4600 рублей: 2000 х 2.30. Даже, если хозяева выиграют со счётом 2:1, но вылетят по итогам дополнительного времени.
В видах спорта, где ничья невозможна, букмекеры принимают ставки лишь на исходы П1 и П2. Например, в теннисе и волейболе.
Стратегии 1Х2 в ставках на футбол
Ставьте на П1 в следующих случаях:
- Хозяева выиграли больше 50% домашних матчей в нынешнем сезоне.
- Коэффициент на победу хозяев превышает 2.00.
- Гости отдыхали меньше времени.
- Хозяев устроит только победа.
- Два или более игроков основного состава гостей пропустят матч.
Коэффициент на ничью в футбольном матче превышает 3.00. Для прибыли на дистанции достаточно угадывать ничейный результат в каждом третьем поединке.
Выбирайте матч для ставки на ничью по четырём критериям:
- В этом турнире вничью играют чаще, чем в топ-5 европейских лиг.
- Соперники сыграли друг с другом вничью не меньше двух раз за шесть последних матчей.
- Ничья устроит обе команды.
- Команды сыграли вничью не меньше двух раз за шесть последних туров.
Ставьте на П2 в следующих случаях:
- Гостям нужна только победа.
- У хозяев нет турнирной мотивации.
- Коэффициент на победу гостей выше 2.00.
- Хозяева выиграли дома меньше 50% матчей в текущем сезоне.
- Гости на выезде набирают больше очков, чем дома.
Подробнее о других стратегиях ставок на футбол читайте здесь.
Ставки на двойной шанс
Двойной шанс — это ставка на два исхода из трех возможных. Также двойной шанс называют двойным исходом.
Есть три варианта ставок двойной шанс:
- 1Х — победа первой команды или ничья.
- 12 — победа первой или второй команды.
- Х2 — победа второй команды или ничья.
Рынок ставок на двойной шанс есть только в тех видах спорта, в которых возможна ничья в основное время. Например, в футболе, хоккее или баскетболе.
Как рассчитываются ставки на двойной шанс
Рассмотрим три примера расчета ставок на двойной шанс на сумму 1000 рублей:
- 1Х в хоккейном матче ЦСКА — СКА за коэффициент 1.25. В случае победы ЦСКА или ничьей в основное время выплата составит 1250 рублей: 1000 х 1.25.
- 12 в футбольном матче «Краснодар» — «Зенит» за коэффициент 1.50. При победе одной из команд в основное время выплата составит 1500 рублей: 1000 х 1.50.
- Х2 в баскетбольном матче «Фенербахче» — «Олимпиакос» за коэффициент 2.40. В случае ничьей в основное время или победы «Олимпиакоса» выплата составит 2400 рублей: 1000 х 2.40.
Стратегии двойного шанса в ставках на футбол
- Ставьте на 1Х, если хозяева — явные фавориты встречи, и вы решили сделать крупную ставку, но сомневаетесь в их победе.
- Ставьте на Х2, если букмекеры считают гостей фаворитом с коэффициентом на победу до 1.80.
- Ставьте на 12, если обе команды устраивает только победа.
Большинство букмекеров устанавливает одинаковую маржу на рынках 1Х2 и двойного шанса. Ставьте на один из трёх основных исходов по стратегиям «Чемпионата». А двойным шансом пользуйтесь при желании перестраховаться или ставки против ничьей.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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