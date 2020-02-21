Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Когда бой, где смотреть, котировки и ставки букмекеров

В бою за титул чемпиона по версии WBC в тяжёлом весе сразятся Деонтей Уайлдер (США, 42-0-1) и Тайсон Фьюри (Великобритания, 29-0-1). Ниже собрана основная информация, которая может пригодиться любителям бокса.
Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2: когда и где бой, во сколько начало
Бой Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе (США) на стадионе MGM Grand Garden Arena 23 февраля. На кону будет стоять чемпионский титул WBC в тяжёлом весе. Начало поединка — не ранее 07:00 мск.
Уайлдер против Фьюри, реванш: по какому каналу покажут бой
Поединок в прямом эфире в России покажет телеканал «Рен ТВ», в Великобритании — BT Sport 1. Жители Украины смогут посмотреть бой на XSport (Украина), а жители Казахстана — на Khabar TV.
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри, 23 февраля: где смотреть прямую трансляцию боя
Также бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри покажут ряд спутниковых каналов — Sport 1 HD, TVP Sport HD, Fox Sports PPV, Canal+ France HD.
Реванш Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри: котировки и ставки букмекеров на бой
Букмекеры отдают минимальное предпочтение американцу. Успех Бронзового Бомбардировщика котируется с коэффициентом 1.92 (50%). Победу Цыганского Короля оценивают коэффициентом 2.04 (46%). В случае ничейного исхода сыграет коэффициент 23.0 (4%).
Прогноз и коэффициенты букмекеров на бой Уайлдер — Фьюри 2
В 2018 году Цыганский Король дважды побывал в нокдауне, но, по мнению значительного числа специалистов, всё равно больше заслужил победу. Причина проста — удивительная для человека таких габаритов (206 см) подвижность.
Пластичные движения, резкость и чувство дистанции делают его крайне неудобным противником.
В сильно упрощённом варианте бой сводится к двум раскладам — либо Уайлдер сумеет хорошенько вложиться в удар и отправить Фьюри на пол, либо ему будет тяжело. Обыграть британца по очкам едва ли удастся. Попасть по Тайсону довольно сложно, да и с челюстью благодаря уникальному методу тренировок никаких проблем у него нет. Первый бой это доказал.
На наш взгляд, шансы британца ничуть не хуже. Бронзовый Бомбардировщик прекрасно знает, насколько опасен его соперник. В подвижности и габаритах он уступает. С Ортисом повезло закончить бой первым же внятным попаданием, но на этот раз подобный трюк вряд ли пройдёт.
Ставки на реванш Уайлдер — Фьюри от экспертов
Большинство экспертов ожидает равного и упорного поединка, в котором оба боксёра будут иметь хорошие шансы на итоговый успех. Уайлдер обладает мощным нокаутирующим ударом, а Фьюри лучше двигается и наверняка будет иметь преимущество по очкам.
При этом аналитики сходятся во мнении, что вторая ничья между Уайлдером и Фьюри практически исключена. Как правило, в реваншах между топ-боксёрами судьи избегают второго ничейного исхода и стараются отдать одному из спортсменов хотя бы минимальное преимущество. Всё это только увеличивает интригу.
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