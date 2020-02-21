Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Когда бой, где смотреть, котировки и ставки букмекеров

Первый бой завершился двумя нокдаунами Фьюри и ничьей. Теперь будет ещё интереснее.

В бою за титул чемпиона по версии WBC в тяжёлом весе сразятся Деонтей Уайлдер (США, 42-0-1) и Тайсон Фьюри (Великобритания, 29-0-1). Ниже собрана основная информация, которая может пригодиться любителям бокса.

Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2: когда и где бой, во сколько начало

Бой Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе (США) на стадионе MGM Grand Garden Arena 23 февраля. На кону будет стоять чемпионский титул WBC в тяжёлом весе. Начало поединка — не ранее 07:00 мск.

Уайлдер против Фьюри, реванш: по какому каналу покажут бой

Поединок в прямом эфире в России покажет телеканал «Рен ТВ», в Великобритании — BT Sport 1. Жители Украины смогут посмотреть бой на XSport (Украина), а жители Казахстана — на Khabar TV.

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри, 23 февраля: где смотреть прямую трансляцию боя

Также бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри покажут ряд спутниковых каналов — Sport 1 HD, TVP Sport HD, Fox Sports PPV, Canal+ France HD.

Реванш Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри: котировки и ставки букмекеров на бой

Букмекеры отдают минимальное предпочтение американцу. Успех Бронзового Бомбардировщика котируется с коэффициентом 1.92 (50%). Победу Цыганского Короля оценивают коэффициентом 2.04 (46%). В случае ничейного исхода сыграет коэффициент 23.0 (4%).

Прогноз и коэффициенты букмекеров на бой Уайлдер — Фьюри 2

Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Прогноз на реванш: Цыганский Король заберёт пояс WBC Уайлдер уложил спать Ортиса первым же попаданием, но с британцем будет тяжелее.

В 2018 году Цыганский Король дважды побывал в нокдауне, но, по мнению значительного числа специалистов, всё равно больше заслужил победу. Причина проста — удивительная для человека таких габаритов (206 см) подвижность.



Пластичные движения, резкость и чувство дистанции делают его крайне неудобным противником.



В сильно упрощённом варианте бой сводится к двум раскладам — либо Уайлдер сумеет хорошенько вложиться в удар и отправить Фьюри на пол, либо ему будет тяжело. Обыграть британца по очкам едва ли удастся. Попасть по Тайсону довольно сложно, да и с челюстью благодаря уникальному методу тренировок никаких проблем у него нет. Первый бой это доказал.

На наш взгляд, шансы британца ничуть не хуже. Бронзовый Бомбардировщик прекрасно знает, насколько опасен его соперник. В подвижности и габаритах он уступает. С Ортисом повезло закончить бой первым же внятным попаданием, но на этот раз подобный трюк вряд ли пройдёт.

Ставки на реванш Уайлдер — Фьюри от экспертов

Большинство экспертов ожидает равного и упорного поединка, в котором оба боксёра будут иметь хорошие шансы на итоговый успех. Уайлдер обладает мощным нокаутирующим ударом, а Фьюри лучше двигается и наверняка будет иметь преимущество по очкам.



При этом аналитики сходятся во мнении, что вторая ничья между Уайлдером и Фьюри практически исключена. Как правило, в реваншах между топ-боксёрами судьи избегают второго ничейного исхода и стараются отдать одному из спортсменов хотя бы минимальное преимущество. Всё это только увеличивает интригу.